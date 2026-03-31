Quand Macron fait sa Marie-Antoinette

Un artiste guadeloupéen a peint le président avec la tête en moins, et la justice a décidé que pareil « talent » méritait une petite explication sérieuse au tribunal. Je n’aime pas la peinture de Blow, mais il ne devrait pas être poursuivi pour une simple croute, estime notre rédactrice en chef dans sa chronique. Nous vous proposons de l’écouter.

Poursuivi par Emmanuel Macron, le peintre Blow a été jugé en Guadeloupe. C’est un tableau ironiquement intitulé Non-lieu qui a conduit Blow, François Moulin à la ville, devant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre jeudi dernier. On y voit un homme drapé dans le drapeau guadeloupéen, tenant à bout de bras la tête sanguinolente du chef de l’État. C’est passablement gore. Âmes sensibles, s’abstenir (voir ci-dessous). Il a été présenté dans une exposition sur les ravages du chlordécone, pesticide utilisé aux Antilles jusqu’en 1993, qui aurait, selon Santé publique France, contaminé 90 % de la population.

Blow était jugé avec deux responsables de l’exposition pour provocation à commettre un crime. Si le plaignant avait été moins illustre, sa plainte aurait certainement fini au panier, vu qu’il ne s’est pas constitué partie civile, laissant au parquet le soin de décider des suites. Le président de la République est à l’origine des poursuites, mais n’a pas voulu être partie au procès : c’est petit bras. Du reste, la procureure a fait le service minimum. Tout en estimant que, dans un contexte propice à la violence, il fallait condamner la diffusion du tableau, elle n’a demandé aucune peine.

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L’artiste devrait-il être sanctionné ? Non. Et même pas poursuivi.

Je n’aime pas ce tableau et je n’aime pas les affects robespierristes omniprésents en France. Je suis atterrée par la haine délirante d’une partie des Français envers le président Macron. Je réclamerais une sévérité sans faille pour quiconque attenterait à sa personne. Par ailleurs, je suis fort agacée par le procès en « colonialisme masqué » que Blow fait à la République. Mais personne ne s’en prendra au président à cause de cette œuvre. J’y vois même de la susceptibilité déplacée. Si j’osais, je dirais qu’Emmanuel Macron fait sa Marie-Antoinette. Du reste, ce dernier n’a pas protesté quand on a glorifié l’exécution de la Reine lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques. C’était de l’art ? Alors Blow aussi. On ne punit pas la haine. On ne punit pas les artistes, caricaturistes ou humoristes. On peut les critiquer, les détester. Mais, comme disait De Gaulle à propos de Sartre, « on n’embastille pas Voltaire ». La justice n’est pas un ministère de la Censure. Le jugement est attendu le 21 mai. Le tribunal prononcera peut-être, conformément aux réquisitions, une condamnation symbolique, pour faire plaisir au président. Cela créerait un fâcheux précédent. Si la liberté d’expression garantie par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen a un sens, elle devrait conduire à la relaxe. Je n’aime pas la peinture de Blow, mais je me battrai pour qu’il puisse la montrer.

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