Serge Dutfoy se livre

Chaque semaine, Philippe Lacoche nous donne des nouvelles de Picardie…

La Sauvageonne et moi avons eu le plaisir de retrouver Serge Dutfoy, dessinateur, illustrateur et pianiste de jazz, à la faveur des Trentièmes Rendez-vous de la bande dessinée d’Amiens qui se sont déroulés, dernièrement, à la halle Freyssinet, à deux pas de la gare et devant la statue monumentale Le Nauti-Poulpe (conçue par le dessinateur belge François Schuiten et le sculpteur alsacien Pierre Matter ; je vous en avais parlé dans une précédente chronique).

Serge se rendait notamment à l’incontournable événement pour y signer le livre qui lui est consacré Serge Dutfoy entre piano et pinceaux publié chez The Duc Editions. Un ouvrage passionnant et magnifiquement illustré (dessins et photographies) où l’on retrouve la biographie et le parcours de l’artiste ; il a été réalisé avec le concours de ses amis Jean-Pierre et Isabel Barbara, Bertrand Duchet, Sophie Koechlin, Pierre Mabille, Franck Senaud et Fabienne Stahl, le tout mis en page par son frère Didier Dutfoy. Comme je le raconte dans la préface de l’opus, préface que j’ai titrée, radoteur, « Il était Dutfoy dans l’Aisne », je connais Serge depuis des années. Je contemplais, admiratif, les illustrations qu’il confiait à Rock & Folk au cœur des seventies. Des dessins totalement déjantés qui me faisaient rêver et penser à ceux de Crumb. Mais je ne fis sa connaissance qu’au tout début des années 80 alors que j’étais jeune journaliste localier à L’Aisne Nouvelle, à Saint-Quentin, ville dans laquelle Serge à quasiment toujours vécu. Entre temps, j’étais devenu journaliste pigiste à Best, concurrent direct de… Rock & Folk. Le monde est petit. Il me précéda comme élève au lycée Henri-Martin ; grâce à mon professeur de philosophie, le regretté Jean Poupart, formé par Gaston Bachelard, je travaillais quelques mois, en 1975, au studio audiovisuel de cet établissement avant d’intégrer l’école de journalisme de Tours.

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Inutile de préciser que nous fîmes très vite connaissance et que nous sympathisèrent, passionnés que nous étions par le rock et la culture pop. A plusieurs reprises, je me rendis aux concerts qu’il donnait en compagnie du Blue Rhythm Band, pétillante formation de jazz dans laquelle le contrebassiste n’était autre que son frère Didier. Professeur agrégé d’arts plastiques, Serge a également publié pour Jazz Hot, Pif Gadget et Fleurus Presse ; à l’âge de 41 ans, il a conçu une bande dessinée devenue légendaire sur l’histoire du rock tissée de 106 planches. A Amiens, nous étions heureux de nous revoir. Nous avons, bien sûr, évoqué, non sans une certaine émotion, Saint-Quentin et le bon vieux temps. Un vrai bonheur. Je fus aussi très heureux de croiser mon ancien confrère et ami Bakhti Zouad, journaliste au Courrier picard, avec qui je parlais, encore avec émotion, de notre passé professionnel.

« Le passé, toujours le passé ; encore le passé ! Tu radotes, vieux Yak ! », me dit souvent la Sauvageonne. Je lui réponds que le présent – et la société actuelle, complètement cinglée – m’ennuient tellement que je ne sais rien faire d’autre. Alors, elle me répond par un doux sourire qui rafraîchit ma vieille âme carbonisée comme une terre brûlée par un climat devenu fou.