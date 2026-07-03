🎙️ Podcast: Socialistes démocratiques aux Etats-Unis; Trump s’enrichit; Israël et l’Amérique sur des voies divergentes

Avec Harold Hyman et Jeremy Stubbs.

Les membres du Democratic Socialist Party of America, qu’on peut appeler en français les « Démocrates sociaux », sont en train de ronger de l’intérieur le vieux Parti démocrate. En plus de Zohran Mamdani, maire de New York, les Démocrates sociaux ont aussi la mairie de Seattle et leurs candidats gagnent beaucoup des primaires au sein du Parti démocrate. En même temps, les candidats « MAGA », soutenus par Donald Trump, sont en train de gagner les primaires dans le Parti républicain. Il s’ensuit une polarisation grandissante dans la société américaine, et les candidats modérés se font rares. Face à la montée des Démocrates sociaux, les Républicains se frottent les mains, pensant que l’électorat ne favorisera pas des candidats très à gauche dans les « mid-terms » en novembre. Quant à Mamdani, qui vient de terminer les cent premiers jours de son mandat, sa gestion est considérée comme plutôt réussie, si on met à part la question budgétaire. Donald Trump a décidé de ne pas lui faire la guerre, et les deux hommes se parlent régulièrement.

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Donald Trump et des membres de sa famille se sont considérablement enrichis depuis son élection, notamment grâce à des opérations de cryptomonnaie. Les Démocrates peuvent espérer en faire une grande polémique. Cela rappelle la manière dont Dick Cheney, le vice-président de George W. Bush, a profité des contrats passés avec la société Haliburton pour la reconstruction de l’Irak.

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Depuis le début du conflit actuel au Moyen-Orient, Benyamin Netanyahou a essayé de doubler son allié américain en le poussant à poursuivre le conflit et à ne pas s’arrêter à la question de l’armement nucléaire iranien. Maintenant, en réponse, un article du New York Times, qui ne peut avoir pour origine qu’une fuite cautionnée par la Maison-Blanche, prétend que le gouvernement israélien avait l’intention d’assassiner les deux négociateurs de l’Iran au mois d’avril. Les deux hommes se seraient trouvés à bord d’un avion militaire pakistanais quand les autorités pakistanaises auraient reçu un avertissement prétendument de la part des Américains. L’avion s’est immédiatement posé, préservant les vies des négociateurs. Si cette fuite apparente arrive maintenant, c’est probablement le signe d’une brouille entre Trump et Netanyahou. Ecoutez nos analyses 👇

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