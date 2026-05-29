🎙️Podcast: Iran-USA, des négociations qui progressent toujours mais sans aboutir; Les drones et le nouvel art de la guerre

Avec Harold Hyman, Gil Mihaely et Jeremy Stubbs.

Aux Etats-Unis, Donald Trump, malgré une côte de popularité en berne, a réussi à imposer ses candidats MAGA dans les primaires qui préparent les élections « midterms » en novembre. Tous les opposants à Trump, dont le plus notoire était Thomas Massie, le représentant du 4e district du Kentucky et un grand partisan de la déclassification de toutes les archives Epstein, ont été éliminés. Pourtant, cette victoire n’en est peut-être pas une, car gagner aux primaires, ce n’est pas gagner aux élections. La question qui se pose donc est la suivante : est-ce qu’un candidat républicain MAGA est mieux à même de gagner face à un candidat démocrate qu’un candidat républicain anti-Trump ? Bien que la guerre contre l’Iran soit impopulaire, beaucoup d’électeurs pourraient quand même préférer un candidat trumpiste à un démocrate.

A lire aussi: Iran – Etats-Unis, Israël: le retour à la guerre froide

Les négociations actuelles entre les Etats-Unis et l’Iran ne portent pas sur un accord mais sur une feuille de route pour préparer des négociations qui, un jour, pourraient conduire à un accord. Apparemment, Donald Trump pense qu’il a encore du temps devant lui pour faire un « deal » avec les Iraniens, avant qu’il ne soit trop tard pour les « midterms ». Trump a beaucoup critiqué le précédent accord nucléaire avec l’Iran, le Plan d’action global commun (le Joint Comprehensive Plan of Action) signé en 2015 et dont il est sorti en 2018. Peut-il maintenant trouver un meilleur accord avec l’Iran? Ce sera très difficile, mais quel que soit le résultat des négociations actuelles et à venir, Trump le présentera au public américain comme une grande victoire. Lors de sa visite à Pékin, Trump n’a apparemment pas réussi à persuader les Chinois de mettre la pression sur les Iraniens pour trouver un accord. Xi Jinping semble croire qu’il a encore un peu de temps devant lui, mais tôt ou tard la crise se fera sentir plus durement pour les clients de la Chine, perturbera le commerce internationale et nuira aux exportations chinoises qui constituent la seule source de croissance du pays.

A lire aussi: Deux étés à Zaporijjia: comment la guerre en Ukraine a changé de visage

Pour savoir comment faire la guerre aujourd’hui, il faut plus que jamais consulter ceux qui la font déjà. A cet égard, les pays européens – ainsi que les Etats-Unis eux-mêmes – ont grand intérêt à étudier les exemples israélien et ukrainien. Le modèle ancien de la guerre – infanterie, chars, chasseurs, bombardiers… – a été remplacé par un nouvel fondé sur les drones. Et quand on parle de drones, on parle de systèmes entiers intégrant le repérage des cibles, le traitement de données par des logiciels exploitant l’IA, et le brouillage ou l’interception des drones de l’ennemi. En même temps, les dernières inventions sont vite obsolètes. Le grand défi consiste à produire des armes à grande échelle mais en les modifiant de manière constante. Les Iraniens avaient déjà compris tout l’intérêt de l’usage militaires des drones en 2024. L’Europe est-elle prête à tirer et à appliquer toutes les leçons israéliennes et ukrainiennes? La réponse n’est pas tout à fait encourageante. Les dirigeants européens ont tout intérêt à lire le nouveau livre de Gil Mihaely, La Culture du combat en Israël, qui sortira le 11 juin aux éditions Valeurs ajoutées.