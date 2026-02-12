🎙️ Podcast: Chine, la Grande Muraille est-elle fissurée?

Avec Harold Hyman, Gil Mihaely et Jeremy Stubbs.

Le dirigeant de l’Etat chinois, qui est aussi – bien sûr – le chef du Parti communiste chinois, Xi Jinping, vient de terminer une opération d’épuration de ses généraux les plus gradés. Le dernier à y passer est Zhang Youxia, pourtant un vieux camarade de Xi Jinping qui a grandi avec lui. C’est aussi le dernier chef de l’Etat-major à avoir une véritable expérience du combat, expérience acquise lors de la guerre sino-vietnamienne de 1979.

Les autres généraux ne se sont pas pressés d’approuver publiquement cette action, en faisant l’éloge du leader glorieux et en dénonçant leur ancien chef militaire. Tout semble indiquer qu’il y a actuellement une lutte pour le pouvoir et une guerre de factions dans le nouvel Empire du Milieu. Ces tensions sont le fruit de la transformation du régime par Xi Jinping qui, ayant entamé un troisième mandat de président et espérant un quatrième, a remplacé la dictature du Parti, fondée quand même sur un système de règles, par une dictature personnelle.

Il se peut aussi que Xi Jinping soupçonne l’Armée de libération populaire, dans la modernisation de laquelle il a investi des sommes pharamineuses, de ne pas être aussi performante en réalité que sur le papier, suite à des années de corruption et de détournement de l’argent de l’Etat.

Nos invités discutent de toutes ces questions, ainsi que de celles du soft power chinois, des dernières évolutions de la Nouvelle Route de la soie, et de l’ « involution » qui mine la croissance économique chinoise de l’intérieur.

