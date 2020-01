L’animateur de Sud Radio publie ses Mots du jour aux Editions Fauves, un recueil reprenant ses chroniques de la saison 2018-2019.

Vous allumez votre poste de radio. Ce soir, plutôt que de zapper entre les stations musicales, l’envie vous prend d’écouter des gens parler dans le micro. En plus, réforme des retraites et mouvement social obligent, vous êtes encore dans les bouchons. Que les informations sont monotones ! D’une fréquence à une autre, des émissions toutes plus sérieuses les unes que les autres s’emploient à vous édifier sur le monde, la France et leurs turpitudes.

Toutes se tirent la bourre pour trouver les intervenants les plus érudits, “décrypter” les informations du jour avec les meilleurs experts et recevoir les personnalités politiques en vue. En vue… de les passer sur le grill, de les soumettre aux questions-piège. Qui sait ? peut-être en obtenir quelque déclaration fracassante et exclusive susceptible de faire parler tous les confrères, et de faire décoller les audiences de la tranche horaire et du journaliste vedette.

Le roi de l’infotainment

Un autre genre à la mode connait un succès fulgurant ces dernières années, c’est l’infotainment, contraction d’information et d’entertainment (divertissement, en bon français). Philippe David en est le roi. Vous placez en studio quelques intervenants récurrents à forte personnalité autour des micros, vous balancez les sujets et vous les laissez se chamailler et confronter leurs arguments façon café du commerce.

Depuis qu’elle s’est lancée dans le genre, la station Sud Radio se targue de voir ses audiences progresser. C’est aussi sur cette station qu’officie Elisabeth Lévy chaque matin à 8h12. Entre 18h et 20h, la station propose les “ Vraies Voix”. C’est dans ce “talk” qu’officie Philippe David, forte personnalité de la station. A 18h50, entouré du journaliste Christophe Bordet, de la conseillère politique Françoise Degois et du magistrat Philippe Bilger (lequel propose une belle déclaration d’amitié en préface), l’animateur populaire propose une chronique avec l’étymologie du mot qui a été le plus utilisé par les médias dans la journée. Après son essai Virons Dieu du débat politique publié en 2015 (évoquant la polémique Charlie Hebdo), ce sont donc ces chroniques qui sont reprises dans ce nouveau recueil, qui vient d’être publié.

La passion du micro

Avec ses traits d’esprits, une large place est laissée à la bonne humeur, mais les politiques sont aussi fréquemment égratignés par celui qui prend soin de rappeler qu’il n’est pas un journaliste page 70. Populaire ou populiste ? Encore récemment, l’animateur a fait parler de lui en s’indignant de la légion d’honneur accordée à Jean-François Cirelli de Black Rock:

Ses phrases assassines et ses traits d’esprit railleurs visent en tout cas toujours les puissants, Philippe David n’est pas du genre à attaquer homme à terre. Il ne peut s’empêcher de faire un bon mot, comme un Laurent Ruquier de droite, en plus drôle. Surtout, à la différence de son illustre confrère de RTL, Philippe David n’est pas faussement franchouillard(1). Girondin(2), parfois trivial(3), on suspecte même qu’il se retient parfois. Fan de Johnny Hallyday ou du toulousain Claude Nougaro, il leur consacre de beaux papiers. Dès que l’occasion s’y prête, de nombreux “mots” se terminent d’ailleurs en musique. Forcément, c’est un peu moins chic que France culture. Dans ces chroniques, tout déborde !

Philippe David a la passion du micro : on se gargarise de tous les auditeurs qui écoutent, on chambre ses petits camarades. Un exercice d’écriture quotidien est, on imagine, une astreinte contraignante. Si le niveau des chroniques est parfois inégal, il y a de vrais bons moments où l’esprit est vif, ou la volonté de plaire paie.

Une lecture divertissante, prioritaire aux yeux des fans de la station mais aussi pour les curieux qui prendront plaisir à se remémorer les événements marquants de l’actualité qui ont marqué l’année écoulée (2018-2019) de façon légère. Sur les gilets jaunes notamment, il est marquant de constater que Philippe David a bien vu venir et accompagné cet événement social majeur dans ses interventions et coups des gueules. Pas de doute, les routiers sont sympas !