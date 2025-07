L’esprit français en dix paradoxes

À la recherche de l’esprit français

1/ Vouer une haine farouche à son voisin de palier, mais donner les clés de son pays au premier venu ;

2/ Fantasmer sur la Révolution française tout en préférant les héritiers à ceux dont la réussite par l’effort renvoie à ses échecs ;

3/ Donner des leçons de liberté à la terre entière, mais agoniser chez soi sous la bureaucratie et les injonctions morales du jour ;

4/ Applaudir les « soignants » sur son balcon, plaindre les professeurs devant son poste de télévision et en appeler, la gorge nouée, à la grandeur de l’État. Puis insulter son médecin à cause de l’attente, prendre un avocat pour annuler une sanction scolaire et rêver du SMIC pour le personnel politique ;

5/ Penser que la politique est un métier, mais qu’il faudrait mettre un handicapé à la tête du ministère de l’Autonomie et du Handicap ;

6/ Juger honteux que le reste du monde ne sache pas placer la France sur une carte, mais juger inutile d’enseigner les départements français à ses enfants ;

7/ Citer Chateaubriand dans sa bibliothèque (Mitterrand), poser devant Stendhal et Gide (Macron), mais faire comme s’il n’y avait plus de culture française ;

8/ Faire entrer dans le palmarès de nos personnalités préférées des stars enguenillées sur le sol français, mais en costume-cravate partout ailleurs ;

9/ Être aimable comme une porte de prison et partir en vacances dans des pays où les gens sont tellement plus chaleureux qu’en France ;

10/ Enfin, pérorer sur les saveurs de la Gariguette et acheter tout l’été de la fraise belge.