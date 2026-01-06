L’ eurodéputée lfiste Rima Hassan est interdite de territoire en Israël. « La juge m’a dit : vous serez interdite de territoire pendant 100 ans. Je lui ai répondu: Israël ne survivra pas 100 ans »

Rima Hassan se plaint de ne pas pouvoir retourner dans le village de sa grand-mère. Elle s’en plaignait déjà avant d’avoir été débarquée de la flottille et jugée interdite de séjour en Israël pendant cent ans. Que n’avons-nous en France une justice qui allie efficacité et humour !

Moi non plus, je ne peux plus retourner dans le village de ma grand-mère, à Miljana, en Algérie. Aucune loi ne m’en empêche, c’est simplement déconseillé par le Quai d’Orsay. Si c’est pour finir otage comme au temps des barbaresques et obliger mon gouvernement à se coucher devant la régence d’Alger car nous n’avons plus hélas, ni Charles Martel ni Charles X, je préfère rester chez moi.

D’ailleurs, qu’irais-je faire à Miljana ? Ce village de Kabylie où, paraît-il, les juifs et les Arabes vivaient dans la fraternité mais où enfant, ma grand-mère a un jour collé une tarte au fils du marabout pour une raison que sa pudeur lui interdisait de préciser : les juifs n’étaient pas sortis de chez eux pendant trois jours car ils craignaient des représailles, et les autres indigènes ne craignaient pas les amalgames. Je ne reverrai pas son Algérie et je ne m’en plains pas.

En plus, je ne reverrai pas non plus la cité HLM de Saint-Ouen où j’ai grandi, je ne peux pas y retourner. Là encore, aucune loi ne me l’interdit, c’est simplement déconseillé par les dealers qui l’occupent et qui demandent leurs papiers aux étrangers à la cité qui s’y aventurent.

Mes parents ont fui deux fois l’Algérie, depuis Alger et depuis Saint-Ouen, et je n’ai aucune envie d’y retourner.

J’ai donc le même problème que Rima Hassan, mais j’en ai un autre. Dans ma banlieue lointaine où un tiers-monde islamisé avance, je crains que le village de ma grand-mère finisse par arriver jusqu’à moi. En passant par Saint-Ouen.