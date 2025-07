Palestine, Vueling: une semaine d’ébranlements

La reconnaissance précipitée d’un État palestinien par la France est une récompense injustifiée au terrorisme. La famine à Gaza est utilisée comme une arme médiatique contre l’État hébreu, malgré la responsabilité directe du Hamas dans cette crise humanitaire. Pendant ce temps, en Espagne, un incident s’est produit à l’aéroport de Valence, au cours duquel des adolescents français juifs ont été expulsés d’un avion. La compagnie Vueling est soupçonnée d’antisémitisme dans cette affaire troublante.

On dit qu’un séisme de magnitude 8,8 est survenu cette semaine au large du Kamtchatka[1]. Plus près de nous, en Europe, je ne sais comment mesurer les ébranlements anti-israéliens concomitants.

Les secousses ne sont pas uniquement diplomatiques, avec la déclaration française sur la reconnaissance d’un État palestinien dans laquelle le président Macron s’assied sur les exigences qu’il avait antérieurement formulées de libération des otages et de démantèlement du Hamas. Il pense qu’il ajoutera à son prestige et à celui de son pays en récompensant une Autorité palestinienne discréditée, notoirement impuissante et corrompue, chantant la gloire des terroristes en langue arabe et assurant dans les langues occidentales son désir de paix et d’une solution à deux États, solution qu’elle a dans le passé refusée chaque fois qu’un plan avait été proposé.

Cette famine « imminente » qu’on agite depuis 20 mois

Cette reconnaissance serait aujourd’hui celle d’un Hamas auréolé de ses actes «héroïques» du 7-Octobre et de sa résistance contre l’armée israélienne, un Hamas dont la véritable arme, qu’il utilise avec une habileté sordide est celle de l’exploitation de la tragédie qui touche les habitants de Gaza, du sort desquels il est comptable depuis près de 20 ans.

Il est quasi certain que l’offensive israélienne s’arrêterait instantanément si les otages étaient libérés, quels que soient les désirs ou les déclarations de certains ministres du gouvernement israélien sans responsabilité militaire. Cette seule notion rend obscène l’idée que la reconnaissance serait une récompense morale à accorder aux Gazaouis.

La famine a été un moyen de victoire dans le lointain de l’histoire des sièges; elle a accompagné ou suivi les conflits, mais à Gaza c’est l’accusation de famine qui est devenue une arme de guerre. Elle a entrainé contre Israël des accusations virulentes même si les responsables israéliens niaient toute famine généralisée, une accusation que l’ONU agite faussement depuis déjà 20 mois mais qui reflète récemment à coup sûr une situation alimentaire extrêmement préoccupante.

Dans ce domaine au lieu de suivre les canaux informationnels qui me conviennent, je vais m’en tenir aux déclarations du PAM (Programme alimentaire mondial), l’organisme qui supervise le programme alimentaire de l’ONU et qu’on ne peut pas qualifier de proche d’Israël.

Que dit il le 27 et le 29 juillet? Que plus de 500 000 personnes, soit près d’un quart de la population de Gaza, dont de nombreux enfants, vivent dans des conditions de malnutrition grave. Il sonne l’alerte pour qu’on n’en arrive pas à une situation de famine. Il souligne qu’il dispose d’une quantité suffisante de vivres pour fournir à long terme les 2000 tonnes quotidiennes nécessaires à Gaza. Il insiste sur le fait que le blocage est celui de la distribution et salue les autorités israéliennes disposées à mettre en place des trêves humanitaires et à créer des couloirs sécurisés.

Ces problèmes de distribution ont été depuis longtemps mis en exergue par les Israéliens, car le PAM avait pour opérateur à Gaza l’UNWRA, dont la complaisance pour le Hamas est un secret de Polichinelle. Celui-ci, sous prétexte de protection, s’est emparé à de nombreuses reprises du contenu des convois, et l’a utilisé pour son propre compte. Ce fait a été discuté mais est avéré actuellement.

C’est dire que le Hamas porte une lourde responsabilité dans la dénutrition qui touche une partie des Gazaouis, sans compter son rôle dans l’insécurité et les fusillades qui ont entravé le fonctionnement de la Gazan Humanitarian Foundation (GHF).

Les réseaux sociaux n’ont rien à faire de cette réalité complexe. Les étiquettes sont martelées sans cesse: Israël est affameur et génocidaire.

Maudits sionistes

Dans toute l’Europe, la semaine a été parcourue d’agressions contre les maudits sionistes. Parmi eux se détache l’expulsion de leur avion à Valence en Espagne d’une cinquantaine d’adolescents français juifs et de leurs moniteurs. De ce qu’on sait actuellement, la compagnie Vueling a eu un comportement scandaleux. Son communiqué faisant état du danger pour la sécurité qu’auraient représenté ces jeunes manipulant bouteilles d’oxygène et gilets de sauvetage tout en manifestant un comportement fortement conflictuel ne correspond en rien ni aux témoignages de passagers non-juifs interrogés, ni aux caractéristiques techniques de l’avion qui interdisent des manipulations intempestives de ce genre.

On peut imaginer ce qui s’est passé. Une colonie de vacances du nom de Kinneret estampillée comme juive dès l’enregistrement rencontre dans l’avion certains navigants dont l’affection pour Israël n’est pas la vertu première et qui veulent faire un exemple pour venger les malheureux Gazaouis. Un jeune entame, sans être suivi d’ailleurs, un chant en hébreu. C’en est trop, le processus est enclenché qui mènera à l’arrivée d’une Garde Civile elle-même émoustillée à l’idée de s’en prendre à des Israéliens. L’équation personnelle du commandant de bord, ancien moniteur de vol de Mohammed Atta, ne relève peut-être que d’une coïncidence fort troublante, comme la large présence du Qatar au capital de Vueling.

Une expulsion avant vol d’un groupe aussi important est absolument rarissime. On signale un épisode analogue et, nouvelle coïncidence aussi peut-être, il s’agissait de Juifs. En 2022 pendant la pandémie, des ultra-orthodoxes avaient refusé de mettre des masques anti Covid et la compagnie avait expulsé tous les passagers identifiés comme Juifs quel qu’eût été leur comportement. Cela obligea la Lufthansa à des excuses publiques et à 4 millions de dollars d’amende.

Pour l’amende, je ne sais pas, mais pour les excuses, je suis sceptique. Le Ministre des Transports espagnol, Oscar Puente, s’est fendu d’un commentaire sur X où les adolescents sont qualifiés de «os niñatos israelis» ce qui ne peut se traduire que par «les morveux (ou petits cons) Israéliens.»

Donc ce ministre espagnol tient déjà son verdict: les enfants sont des petits cons, un Français juif, ça n’existe pas, et un Israélien ne peut être que coupable de ce qu’on l’accuse. Alors disons le simplement, M. Puentes est une ordure antisémite et dans cette affaire il n’est probablement pas le seul…

[1] La Kamtchatka est une péninsule de 1 380 km de long située en extrême-orient russe et qui s’avance dans l’océan Pacifique.