🎙️ Podcast: Un mouvement citoyen pour réformer la Justice en France

Avec Philippe Bilger et Jeremy Stubbs.

Pour Philippe Bilger, les réactions publiques de certaines victimes de crimes graves, ainsi que celles de leurs parents et de leur conjoint, sont en train d’alimenter un mouvement citoyen qui, au-delà des critiques souvent sommaires qui sont adressées aux magistrats, interpellent l’institution judiciaire. On réclame à cette dernière plus de rigueur, plus de cohérence et, somme toute, plus de considération pour les victimes. De leur côté, les syndicats de police appellent leurs concitoyens à défiler avec eux à Paris, samedi 31 janvier, pour réclamer plus de moyens.

Traditionnellement, les magistrats ont tendance à considérer que ce n’est pas au citoyen, mal qualifié pour le faire, de se mêler de la justice. Mais cette attitude est de plus en plus en conflit avec l’opinion publique. Et l’idéologie de gauche – partagée dans une certaine mesure par le président de la République – qui veut que la société soit plus coupable que le malfaiteur – est de moins en moins en phase avec cette opinion.