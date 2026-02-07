Avec Jack Lang, tous courageux par procuration…

Le président de l’Institut du monde arabe et ancien ministre a rendez-vous au quai d’Orsay demain pour s’expliquer sur ses liens avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein. Il a jusqu’à présent exclu de démissionner.

Ce n’est pas seulement à cause de la polémique liée à l’affaire Epstein et aux liens amicaux que Jack Lang avait noués avec ce milliardaire influent, impliqué dans un système de pédocriminalité, que je souligne qu’en France on est souvent courageux par procuration.

Beaucoup de ceux qui incitent Jack Lang à démissionner, afin de sauvegarder la dignité de sa fonction et celle de l’Institut du monde arabe (IMA) qu’il préside encore au moins jusqu’à dimanche prochain, date à laquelle il rencontrera le ministre Jean-Noël Barrot, ne seraient probablement pas disposés eux-mêmes à assumer leurs responsabilités s’ils avaient échoué ou connu des revers les mettant principalement en cause.

Il est évident, à mon sens, que Jack Lang devrait, sans plus se poser de questions, quitter l’IMA, et je ne doute pas que les pays arabes représentés au sein du conseil d’administration comprendraient ce retrait.

En réalité, la grossière erreur a été commise en 2024 par le président de la République, lorsqu’il a renouvelé pour la quatrième fois le mandat de Jack Lang – alors âgé de 84 ans – à la tête de l’IMA.

J’entends bien que l’ancien ministre allègue, pour sa défense, qu’il n’était pas informé des horreurs et des turpitudes commises par le personnage dont il appréciait la culture, la séduction et l’entregent. J’ai toutefois du mal à croire que Jack Lang, fort d’une expérience aussi longue que dense, n’ait jamais eu vent de quoi que ce soit.

Il partira, mais que cela serve de leçon, demain, à tous ceux qui s’accrochent sans jamais jeter l’éponge, comme le devoir devrait pourtant leur commander de le faire. Il est clair que le courage est rare et la lâcheté surabondante. On trouve toujours d’excellentes raisons pour demeurer.

La controverse autour de Jack Lang est du pain bénit : que d’intrépides par procuration !