Coup de rouge

À en juger par le débat national, on se dit que l’imaginaire politique est au point mort. Mais au niveau local, des élus proposent des idées innovantes qui améliorent la vie quotidienne des Français. Des exemples à suivre.

Il est peu question du véritable enjeu des prochaines élections municipales. Quand on les évoque, on dépasse rarement la simple présentation des forces en présence, des alliances, des responsables politiques qui pourraient y laisser des plumes, ou pour d’autres, s’envoler. Paris, Marseille, Lyon, Nice… « Faites vos jeux, rien ne va plus. » Mais sur le tapis de ce casino électoral, quand sera-t-il enfin question de l’innovation territoriale ?

J’ai la conviction que des solutions existent d’abord au niveau local. Au plus près. Pour des transformations positives au niveau national, il faudra attendre encore un peu… beaucoup… lamentablement. Qui a tué l’imaginaire politique ? Ce nectar qui permet à un peuple de se projeter, de tisser un lien entre nous tous, plus fort que tout ce qui divise, ce qui irrite. Dans ce vaste Cluedo – dont on connaît les protagonistes, du référendum de 2005 jusqu’à la dissolution de juin 2025 –, l’espoir d’une amélioration concrète des conditions de vie de ceux qui ont le plus à attendre d’un changement politique a été liquidé.

Localement, à l’échelle de nos communes, cœur battant de notre quotidien, des élus locaux, à l’inverse du charivari national, avancent, réalisent et obtiennent des résultats. À Bordeaux, un QR code permet de guider les personnes malvoyantes via leur smartphone dans les transports. Depuis un an, l’office du pouvoir d’achat de Mornant (Rhône) offre une solution simple et peu coûteuse à ses habitants avec des achats groupés, une mutuelle communale qui fait économiser 500 à 1 000 euros par an aux familles adhérentes. À Chenevelles, commune rurale de la Vienne, la municipalité a mis en place « l’ami solidaire », un dispositif innovant pour répondre aux difficultés de mobilité des jeunes : deux véhicules électriques sont mis à leur disposition en échange de quelques heures d’engagement citoyen. À Dijon, le premier quartier à énergie positive de France réduit ses émissions de CO 2 de 75 %. Nancy vient de lancer sa « maison des femmes », ouverte 24 h/24, qui réunit hébergement d’urgence, soutien psychologique et juridique. Avec le « S’Cool bus », les enfants de l’agglomération de Seine-Eure pédalent pour aller à l’école chaque jour. Il s’agit d’un « vélo-bus » à assistance électrique, premier du genre dans le pays, capable de transporter un adulte et huit enfants. Aujourd’hui, quinze vélos-bus desservent neuf circuits dans sept communes de l’agglomération, transportant environ 370 enfants et parcourant plus de 13 000 kilomètres à l’année. L’établissement public territorial Est Ensemble enregistre pour sa part une hausse de 30 % des inscriptions dans ses bibliothèques. Des inscriptions qui ont bondi de 125 % chez les enfants nés en 2018 : à la rentrée de septembre 2024, tous les élèves de CP avaient reçu une carte pour découvrir le réseau de ces établissements dans la région.

Bravo à l’équipe du site et de la revue L’Inspiration politique (linspiration-politique.fr) qui donne à voir cette richesse. Pourquoi un trop grand nombre de médias n’abordent-ils jamais cette réalité ? Pourquoi faire toujours le choix des peurs et non celui de l’espérance ?