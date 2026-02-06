Hallucinant

On connaissait les écrivains piégés par des canulars philosophiques. Il faudra se faire maintenant aux discours truffés de fausses citations générées par l’intelligence artificielle.

C’est dans ce piège qu’est tombée Petra De Sutter, femme transgenre et nouvelle rectrice de l’université de Gand (Belgique) et accessoirement ancienne ministre et sénatrice Groen (écologiste). Les deux citations en cause : « Le dogme est l’ennemi du progrès » ; « La connaissance décrit et maîtrise la réalité ; la sagesse cherche des réponses à des questions existentielles – elle est liée à la culture et à l’éthique », attribuées respectivement au scientifique Albert Einstein et au professeur de psychologie Paul Verhaeghe.

On appelle ça dans le jargon des « hallucinations » : des moments d’égarement de l’IA, quand celle-ci commence à délivrer avec aplomb des informations fausses. Et voilà donc la rectrice attrapée comme un vulgaire étudiant de première année un peu paresseuse, et jurant, mais un peu tard, qu’on ne l’y reprendrait plus. « Je regrette profondément d’être tombée dans ce piège. Je ne peux malheureusement plus revenir en arrière. Cette expérience est pour moi une bonne leçon et va sans aucun doute relancer le débat sur l’utilisation de l’IA ». L’affaire est fâcheuse, puisqu’à cause d’elle l’ancienne ministre et professeur de gynécologie ne recevra pas de doctorat honorifique à l’université d’Amsterdam, distinction qui devait lui revenir pour ses contributions importantes à la science médicale et à son engagement social. Pas suffisamment grave, toutefois, pour remettre en cause sa fonction au sein de l’université flamande.

Bien avant que l’utilisation de l’IA ne se banalise, un minimum de vigilance était nécessaire quand on voulait citer de grands esprits. En son temps déjà, Clemenceau disait : « Il faut se méfier des citations que l’on trouve sur internet ».