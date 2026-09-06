Hurlements en faveur d’Estéban Lepaul

Trois buts en deux matchs, dont un contre le PSG pour la reprise de la Ligue 1. L’attaquant rennais Estéban Lepaul en est désormais à 23 buts sur les douze derniers mois, qui ont fait de lui le meilleur buteur de l’exercice précédent.

À 26 ans, alors qu’il n’a découvert le sommet du football français qu’en 2024 après plusieurs années passées à végéter dans les étages inférieurs, Estéban Lepaul apparaît comme un lointain petit frère de Jean-Pierre Papin pour sa capacité à déclencher des frappes et son style spontané, de David Trezeguet pour l’efficacité statistique devant le but et d’Olivier Giroud pour le parcours. Naples, l’Atlético de Madrid et Benfica se sont renseignés à la fin de ce mercato, mais il a préféré faire une saison de plus sous les couleurs de Rennes, où il découvrira la Ligue Europa et la pelouse de la Juventus. La question se pose désormais : Lepaul est-il un prétendant à l’Équipe de France ?

Un ouvrier du but

Il fallait l’écouter parler de son métier, en mars dernier, sur la chaîne officielle de la Ligue 1. Estéban Lepaul est attaquant comme on est rempailleur de chaises. « Ces ouvriers ne servaient pas. Ils travaillaient. Ils avaient un honneur, absolu, comme c’est le propre d’un honneur. Il fallait qu’un bâton de chaise fût bien fait », écrivait Charles Péguy. Avec Estéban Lepaul, il faut que les buts soient bien mis. Tête piquée contre Marseille lors de la clôture de la saison 2025-2026, frappe limpide contre Strasbourg en avril : l’attaquant est complet et vaque dans la surface de réparation comme un poisson dans l’eau. Estéban Lepaul est en quelque sorte un ouvrier du but qui a su monter les marches du football français. National 2 sous les couleurs d’Épinal, National avec Orléans, Ligue 2 avec Angers. Au même âge, les espoirs se disputaient déjà le prix du Golden Boy européen.

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Maintenant qu’il est installé comme un joueur incontournable de la Ligue 1, la question de l’étape suivante se pose : celle de sa convocation en Équipe de France. Elle se posait déjà au printemps dernier, quand quelques voix s’élevaient pour le voir dans l’avion pour la Coupe du monde aux États-Unis. Le précédent sélectionneur, Didier Deschamps, a toutefois rarement intégré des joueurs au-delà de leurs 25 ans et accordait le plus souvent sa préférence aux éléments déjà exilés à l’étranger (ou au PSG). Quant aux joueurs du Stade Rennais, ils n’étaient pas d’un standing suffisant pour taper dans l’œil de Deschamps — à part pour le rôle de gardien remplaçant. Martin Terrier avait été laissé de côté avant la Coupe du monde 2022, comme Eduardo Camavinga avant l’Euro 2021. En 2022, Stéphane Guivarc’h nous confiait qu’en son temps déjà, s’il était resté une saison de plus à Rennes, il n’aurait probablement pas été retenu par Aimé Jacquet pour le Mondial 98. Le club de François Pinault a beau s’être installé dans le premier tiers de la Ligue 1 depuis un quart de siècle, il faut souvent en être parti pour envisager une carrière chez les Bleus.

À la place de qui ? On a notre idée

Pierre Ménès se demandait dernièrement sur sa chaîne à propos d’une hypothétique sélection : « À la place de qui ? ». Pas forcément tout de suite à la place de l’un des titulaires de la ligne d’attaque des Bleus. Kylian Mbappé est inamovible. Michael Olise et Désiré Doué devraient s’installer durablement. Pour Ousmane Dembélé, au physique plus fragile, il y a déjà plus de doutes : il a du mal à entrer dans sa nouvelle saison et a été mis au repos forcé par Luis Enrique. Il y a aussi les remplaçants Jean-Philippe Mateta et Marcus Thuram. Le premier a montré ses limites techniques lors de ses quelques minutes jouées au Mondial ; le deuxième n’a jamais montré grand-chose en Équipe de France.

Avec son profil technique de joueur assez 90’s (son père, Fabrice Lepaul, avait été un grand espoir de l’AJ Auxerre des années 1990 avant qu’un accident de la route ne brise sa carrière), il pourrait fixer la défense adverse, occuper la surface de réparation, ouvrir des espaces à ses coéquipiers plus véloces, qui ne demandent pas mieux. Plusieurs chroniqueurs sur RMC font activement campagne pour Lepaul. Ce type de lobbying paie parfois : Franck Ribéry en avait bénéficié peu avant le Mondial 2006. En attendant, Zinédine Zidane doit annoncer le 18 septembre prochain la liste des joueurs pour son premier rassemblement. Le 28 juillet, lors de sa première conférence de presse, il avait annoncé une révolution en douceur : « Je n’ai rien à redire sur ce qu’il s’est passé. On fera les choses différemment, c’est une certitude […] Mais il n’y aura pas de rupture. » Et si en faisant le pari Lepaul, Zidane marquait son territoire après le long règne de Didier Deschamps ?