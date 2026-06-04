Lyhanna: assez des inspections qui ne servent à rien…

Alors que la jeune Lyhanna reste introuvable à Fleurance, dans le Gers, l’inquiétant profil du suspect laisse penser que de graves ratés judiciaires se sont produits. Notre chroniqueur réclame que les rapports qui ont été demandés ne soient pas seulement destinés à se donner bonne conscience, et que les responsables d’éventuels manquements soient clairement désignés.

C’est une tragédie. Lyhanna, 11 ans, a disparu et, plus le temps passe, plus on redoute le pire. Jérôme Barella est le principal suspect. Âgé de 41 ans, il exerce la profession d’agent d’entretien. Le parquet d’Auch est dans le collimateur et sa procureure s’est expliquée sur les décisions prises et les diligences accomplies. Une inspection commune a été ordonnée par le garde des Sceaux et le ministre de l’Intérieur afin d’examiner les éventuels dysfonctionnements qui ont pu conduire à ce drame alors que le mis en cause était déjà connu des autorités et avait fait l’objet de signalements. Ainsi, une plainte pour viol a été déposée en 2022 pour des faits qui auraient été commis en 2020 sur une enfant de sept ans dans l’appartement de M. Barella. L’affaire a été classée sans suite en 2024, les éléments permettant d’étayer sa culpabilité ayant été jugés insuffisants. Deux jours après la disparition de Lyhanna, on apprend que Jérôme Barella aurait entretenu une relation inappropriée avec une lycéenne, ce qui lui a valu d’être licencié. Par ailleurs, des violences commises sur une fillette de dix ans auraient été dénoncées entre septembre 2024 et mai 2025 au domicile du suspect. Celui-ci n’a pas encore été entendu sur ces faits. Les antécédents concernant M. Barella — un enchevêtrement de faits difficile à clarifier — peuvent laisser penser que des erreurs ont été commises, que des retards ont été accumulés et que certaines appréciations ont pu être discutables. Les inspections, sur ce plan, ne seront pas inutiles, à condition toutefois que les rapports qui en résulteront ne demeurent pas, comme trop souvent, sans effet et qu’ils désignent clairement les responsables de ces incuries et de ces drames, qu’il s’agisse de fonctionnaires de police, de gendarmes ou de magistrats. L’immense problème de ces inspections est qu’elles donnent une impression de sévérité alors qu’elles se bornent souvent à commenter, sur le plan procédural, ce qui s’est déroulé. Et c’est tout. Contrairement à ce qu’on va entendre, ce n’est pas un problème de moyens. L’insuffisance de ceux-ci ne doit pas empêcher le traitement urgent, rapide et efficace des affaires confiées aux parquets. L’affaire tragique de Lyhanna n’est pas le symptôme d’un fiasco général de la Justice, mais celui d’un possible et terrifiant dysfonctionnement ponctuel. Enfin, de grâce, des rapports qui ne soient pas seulement destinés à donner bonne conscience. Des rapports qui servent.