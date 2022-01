Aurélien Taché a une solution miracle pour intégrer les immigrés!

A Calais, il a tenté d’en dévoiler le secret à Eric Zemmour qui, bêtement, a refusé

Taché connait certainement l’adage attribué à Léon Zitrone : « peu importe qu’on dise du bien ou du mal que moi, l’essentiel est qu’on parle de moi ». Cet article va donc lui plaire, et nous sommes persuadés qu’il en savourera chacune des lignes.

Taché connait également la célèbre tirade d’Hamlet : « être ou ne pas être, telle est la question ». Et à cette question, il répond « être ». Mais il confond l’être et le paraître.

Un parcours tout en zigzag

Il a commencé sa carrière au PS puis il a continué à LREM. Puis, dans un machin appelé Nouvelle Démocratie (on ne sait pas trop ce que c’est). Enfin, il est devenu un des porte-parole de Yannick Jadot. Un parcours tout en zigzag.

Mais avec une constante : la défense des étrangers, des immigrés, des migrants et de l’islam. Ce qui lui a valu une petite notoriété. Pour « être », il n’a rien négligé. Son fait d’armes le plus éclatant, c’est sa déclaration comparant le voile d’une jeune fille musulmane au serre-tête d’une jeune fille catholique. Le serre-tête cache en effet un bout du front qui est, selon la doctrine Taché, la partie la plus sexuellement attirante du corps des filles…

A lire aussi: Lâchez-leur le hijab!

Sur cette lancée, mais avec moins de succès, il a pris la défense de Maryam Pougetoux, la numéro 2 de l’UNEF qui est apparue voilée à l’Assemblée nationale. Et il s’est engagé avec enthousiasme dans la promotion du hijab de running.

Il ressort des travaux de 2018 de la poubelle

Mais on l’avait un peu oublié depuis. C’était mal le connaître que de penser qu’il allait encore longtemps accepter de ne plus être dans la lumière. Pour être sûr que les projecteurs se dirigent de nouveau vers lui, il s’est rendu à Calais hier où, sur l’emplacement de l’ancienne jungle des migrants, Eric Zemmour faisait campagne. Il l’a interpellé, lui déclarant en substance qu’il avait là un rapport de 80 pages sur l’intégration rédigé par ses soins et remis à Edouard Philippe en 2018. Ce dernier l’avait mis à la poubelle.

S’il avait été appliqué, a-t-il affirmé au candidat de Reconquête, « vous ne pourriez pas dire ce que vous dites ». Zemmour n’a pas daigné prendre connaissance de ce texte miraculeux. C’est dommage car il aurait pu nous dire ce qu’il y avait dedans. Taché a quand même livré la substantifique moelle de son rapport : les migrants apprendront le français, on leur donnera un travail et ils feront de bons citoyens (ce qui en toute logique implique leur naturalisation). Mais comme tous les migrants veulent gagner l’Angleterre, Taché ferait mieux de leur donner des cours d’anglais.

“To be or not to be …“