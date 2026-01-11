Zidane perd la boule

Le gardien de but des Fennecs a failli en venir aux mains, hier, après le coup de sifflet final. L’arbitre a été évacué sous escorte de sécurité.

Au coup de sifflet final, les esprits s’échauffent, Zidane empoigne un adversaire et provoque un début de bagarre générale ! Nous ne sommes plus en 2006 quand Zinedine Zidane assenait un coup de tête à l’Italien Materazzi en finale de la Coupe du monde de football, mais samedi dernier 10 janvier 2026, à la fin d’un quart de finale de la CAN (Coupe d’Afrique des Nations) quand Luca Zidane, fils de Zinedine et goal de l’Algérie, battue et éliminée par le Nigeria 2 à 0, a perdu la boule !

Pour disputer cette compétition (organisée au Maroc du 21 décembre au 18 janvier), l’Algérie avait pourtant mobilisé treize mercenaires nés à Paris, Marseille ou Lyon, en Île-de-France à Arpajon, Montreuil ou Sarcelles, en province à Grasse, Arles ou Châlon, des binationaux appelés pour défendre les couleurs de l’équipe nationale algérienne.

A relire, Driss Ghali: Ecoute-moi bien, toi le « supporter » algérien…

Et dans ce contingent, au poste de gardien de but, on trouve Luca Zidane, fils aîné du divin chauve, né à Marseille en 1998. S’il a fait toutes ses classes sous le maillot bleu des équipes de France de jeunes, il a fini par répondre à l’appel du muezzin. En septembre, la FIFA (fédération internationale) annonçait que Luca changeait de nationalité sportive et s’engageait sous le maillot vert des Fennecs. A-t-il agi sur un coup de tête ? Il affirme que c’est uniquement sur un coup de cœur : « Je suis très content d’être ici. C’est une fierté pour moi et je donnerai tout à 100% pour que le peuple algérien soit fier. »

Et qu’en pense son père ? Sur le terrain des relations franco-algériennes, Zinedine Zidane ne s’exprime jamais. Ni sur la Fondation qu’il finance en Algérie, ni sur la condamnation par la justice algérienne de Christophe Gleizes, journaliste sportif français, à 7 ans de prison. Zizou a pris ses distances. Depuis 25 ans il vit en Espagne où après avoir joué et entraîné le Real Madrid, il jouit d’une retraite dorée. C’est pourtant lui que la Fédération française a choisi pour être le prochain sélectionneur de l’équipe de France (quand après la prochaine coupe du monde de juin-juillet, l’actuel titulaire Didier Deschamps rendra son tablier).

Maintenant si on lui demande ce qu’il pense du comportement de son fils Luca à l’issue de Algérie-Nigeria, Zinedine pourra toujours répondre que les chiens ne font pas des chats.