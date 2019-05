Est-il bien raisonnable de laisser un cinéaste déraisonnable commenter chaque mois l’actualité en toute liberté ? Assurément non. Causeur a donc décidé de le faire.

« En tant que femme transgenre racisée, je suis intersectionnelle. Mais ma racisation fait de moi une personne plus privilégiée qu’une personne afro descendante et c’est à cause du colorisme qui crée un privilège entre les personnes racisées. » Ainsi parlait Zamora-Cruz, Clémence de son prénom, de l’Inter-LGBT au cours de l’atelier de l’UNEF « Le racisme et les autres discriminations, des oppressions qui se cumulent. »

Venus tout droit du Stupidistan, ils sont parmi nous !

Comme elle aime à le faire depuis un certain temps, l’UNEF a foutu une bande d’ethnomasochistes dans une salle pour tenter d’extraire expérimentalement toute la puissance morale, psychique et physique présente afin de générer une sorte de concentré de fragilité et de connerie. Je ne vous ferai pas languir plus longtemps : l’expérience est un succès !

