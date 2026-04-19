La femme qui murmurait à l’oreille des animaux

Dans Le souffle de la forêt, Simonetta Greggio met ses pas dans ceux d’une biologiste polonaise méconnue et signe un livre de toute beauté sur l’importance du vivant

Sylvain Tesson n’a rien inventé. Dans les années 60, une femme partait vivre seule dans une petite maison sans eau ni électricité. Non pas aux abords du lac Baïkal mais à Bialowietza. Non pas six mois mais une vie. Son nom, Simona Kossak. De Simonetta à Simona, il n’y a qu’un pas. L’une est italienne, écrivaine, scénariste et productrice de radio. L’autre est polonaise, biologiste, zoologue et également femme de radio. Toutes deux ont en commun un amour immodéré de la nature. Simonetta en a fait l’éloge dans L’Ourse qui danse puis dans Un été en mer. Simona l’a prouvé pendant plus de cinquante ans. Née en 1943 à Cracovie dans une famille aisée, la jeune fille vit entourée d’animaux. Aux poupées qu’on lui offre, elle préfère écureuils, loirs et oiseaux. C’est auprès d’eux qu’elle trouve la tendresse et le réconfort dont ses parents se montrent avares. Dans la famille Kossak, il y a le père issu d’une famille illustre, la mère, redoutable, la sœur, d’une beauté à se damner, et Simona, le vilain petit canard. Le père meurt alors que Simona n’a que douze ans. La sœur est l’initiatrice de son plus grand chagrin d’amour. Mais Simona trouve « ailleurs, avec d’autres êtres, les créatures de la forêt, ses semblables, enfants des rivières et des bois » le courage de continuer. Ses ancêtres ont tous fait le choix des arts et des lettres, elle fait celui des sciences. Va à l’Université de biologie et sciences de la Terre de Cracovie. Soutient un mémoire sur les sons que produisent les poissons en fonction de la lumière. Recueille des animaux blessés. Le reste du temps, elle compulse des encyclopédies et visionne ad libitum les documentaires de la BBC. Ce qui l’intéresse, c’est la psychologie animale. Autrement dit l’éthologie. Sa théorie, même si elle récuse le mot, est que les animaux ont une psyché. Qu’ils éprouvent, comme nous, toute la gamme des sentiments humains. La peine, la douleur, la joie. « Elle parle d’émotions. De mémoire. De réciprocité. Elle s’adresse aux bêtes comme on parle aux enfants : doucement ». Dans sa petite maison au fond des bois, Simona héberge des chouettes, un merle, des souris, un lynx et même un homme. Lech partage sa passion des animaux. La nuit ils dorment avec, entre eux, une jeune femelle sanglier. Ils n’auront pas d’enfant. Leurs enfants ce sont les chiens, les chats, les renards, les rats et les autres. Tout « un peuple muet » auquel Simonetta, qui dédie son livre à sa chienne décédée, voue une véritable adoration. On l’aura compris Simona c’est elle. Une femme libre, anti-conventionnelle. Son livre est à son image. Vibrant, moderne, inclassable. Très loin de la biographie romancée traditionnelle. Tout près du roman. « Un roman du réel » qui fait entendre la voix d’une femme qui sa vie durant s’est battue pour la sauvegarde et la préservation de la nature et rappelle que « l’homme est inclus dans le cercle du vivant : (que) rien n’est plus ou moins important. (Que) Fleur, étoile, pierre ou être humain-nous sommes tous traversés par la même étincelle ». A ne pas perdre de vue.

(C) Lech Wilczek

208 pages