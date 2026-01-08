Initials G.C.

La France a une nouvelle star appelée George Clooney

Nous avons perdu LA star française, mais en avons gagné une autre. Je ne comparerai pas l’homme qui vous fait du café à notre immortelle BB, symbole de la liberté et du désir triomphant. Mais le calendrier est taquin. Le 27 décembre, veille de la mort de BB, Clooney, sa femme et leurs jumeaux obtenaient la nationalité française. Ajoutons que le domaine de Canadel, modeste demeure où la famille Clooney a posé ses valises, est situé à une cinquantaine de kilomètres de La Madrague et la coïncidence a des airs de destin.

D’ailleurs, les mêmes qui ont craché sur le cercueil de BB parce que ses opinions politiques ne leur convenaient pas ont éructé à l’annonce de cette naturalisation, gauchistes aigris et égalitaristes renfrognés communiant dans la détestation des deux stars. Aux opinions politiques d’ailleurs radicalement opposées. Si BB est punie post-mortem pour sa sympathie pour les Le Pen père et fille, Clooney est gauchiste tendance propal. Seulement s’il n’est pas « d’extrême droite » comme ils disent, il est américain, ce qui était très mal, même avant Trump.

Nous avons ainsi assisté à un flot de protestations sur le thème « mon cousin paye des impôts depuis 20 ans et n’est toujours pas français ». Ces grincheux ont reçu le soutien de Trump, qui a ironisé sur le flair politique de l’acteur et la politique migratoire de la France, et celui d’une obscure ministre déléguée Marie-Pierre Vedrenne, qui « comprend l’appréciation de certains Français sur ce deux poids-deux mesures ».

Clooney a-t-il bénéficié d’un passe-droit ? Les sans-frontiéristes observent que le comédien ne parle pas bien notre langue alors que le Parlement a relevé le niveau exigé des candidats à la naturalisation (mesure qui les indignait…). Ils trouvent normal qu’on puisse se marier en France sous OQTF mais infâmant qu’on demande aux arrivants de parler notre langue. Sauf pour Clooney.

D’après Laurent Nunez, la procédure est parfaitement légale. Mais peu importe. Si Clooney a eu un passe-droit, la France a eu raison de le lui accorder. Les hommes naissent libres et égaux en droit ne signifie pas qu’ils contribuent également à l’humanité ni qu’ils laissent la même trace dans l’Histoire. Nous accordons la citoyenneté à des gens qui n’apportent rien à la France. Une star d’Hollywood, même islamo-gauchiste sur les bords, c’est une excellente prise. What else ?

