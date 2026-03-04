Gandalf enchaîné

Surprise ! Ce n’est pas l’islam qui est la religion la plus surreprésentée dans la population carcérale britannique

Le Royaume-Uni, contrairement à la France, autorise les statistiques religieuses sur la population carcérale. Elles sont même publiées par le gouvernement. Elles permettent par exemple de savoir qu’environ 0,5 % des prisonniers se déclarent adeptes de l’hindouisme, soit trois fois moins que dans la population générale. À l’inverse, 18 % des détenus sont enregistrés comme musulmans, une proportion trois fois supérieure au taux national.

Mais on aurait tort de penser que l’islam est la foi la plus surreprésentée dans les maisons d’arrêt de Sa Gracieuse Majesté. Une confession explose en effet tous les compteurs : le paganisme. Alors, qu’on n’en recensait que 79 au début du siècle, 1 172 prisonniers sont aujourd’hui affiliés à la Fédération païenne, une « Église » reconnue officiellement par les autorités. Leur poids dans la population carcérale est 200 fois plus élevé que dans la population britannique ! Cette statistique s’explique par un nombre important d’activistes violents d’extrême droite qui, à leur arrestation, se signalent comme païens. Depuis l’entrée en vigueur de l’Equality Act de 2010, qui oblige les pouvoirs publics, au nom de la lutte contre les discriminations, à considérer les croyances philosophiques comme étant de même nature que les croyances religieuses, les païens bénéficient de certains droits cultuels en prisons. Parmi eux : celui de porter une bague à symboles (car il a été établi que la privation d’un tel bijou cause « un stress considérable »), la pratique du tarot divinatoire (à condition que le jeu de cartes employé ait été contrôlé au préalable « pour raisons de sécurité »), et enfin l’accès à un aumônier. On en dénombre 20 à travers le pays, rétribués par l’État. Une petite annonce vient d’ailleurs d’être publiée pour recruter celui de la prison de Norwich, à 160 km au nord-est de Londres. Salaire annuel : 42 000 euros. Dans la fiche de poste, il est indiqué que l’heureux élu aura le droit d’être équipé d’une baguette magique, pourvu toutefois qu’elle soit flexible.

Il n’est pas précisé si son achat peut être passé en note de frais.