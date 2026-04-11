Apocalypse nucléaire

Ça commence par une randonnée. Un homme monte par le « col de l’Homme mort ». C’est un signe, après avoir avancé au milieu des champs de lavande. Il arrive sur le plateau d’Albion, à cheval sur le Vaucluse, la Drôme et les Alpes-de-Haute-Provence. C’est le pays de Jean Giono, celui du Chant du monde. L’homme n’est pas là pour faire du tourisme. Il mène une enquête dans le but d’écrire un livre aujourd’hui publié chez Grasset portant le titre glaçant: Les irradiés.

Troisième guerre mondiale

Retour en arrière. Le 13 février 1960, la première bombe atomique française explose dans le Sahara algérien. Nom de code : Gerboise bleue. L’arme nucléaire, c’est l’avenir. Et cet avenir se joue sur le plateau d’Albion. La France se diversifie avec la création de la « triade nucléaire ». Il faut pouvoir se défendre par voie aérienne, maritime et terrestre. En 1963, est lancé le premier programme SSBS, pour sol-sol balistique stratégique. La mise en œuvre de ce programme revient à l’armée de l’air. Elle va prendre le contrôle du plateau d’Albion. Un gigantesque chantier voit le jour. On dépense sans compter. Michel Debré, ministre chargé de la Défense nationale, sort le chéquier. Résultat : dix-huit bombes atomiques enfouies, neuf zones de lancement, deux postes de conduite de tir, opérationnels de jour comme de nuit. Le 2 août 1971, le fleuron de la dissuasion nucléaire peut fonctionner. La France intègre le clan très fermé des nations qui possèdent le feu nucléaire. Il parait que la bombe atomique empêchera la destruction des civilisations. On peut aussi penser le contraire. Albert Einstein : « Je ne sais pas avec quelles armes la Troisième Guerre mondiale sera menée, mais la Quatrième Guerre mondiale sera menée avec des bâtons et des pierres. »

A lire aussi, du même auteur: Sous le soleil de la Castille

Grande muette

Bruno Lus, écrivain et scénariste, raconte l’histoire du plateau d’Albion dans un récit qui tient en haleine. On pourrait croire qu’il s’arrête à la fin des années 1990 lorsque ce site mystérieux est démantelé. Mais son enquête ne fait débuter. Peu à peu, des militaires, anciennement chargés de son bon fonctionnement, tombent malades. Certains meurent de cancer. La question, immédiatement : ont-ils été irradiés sur le plateau d’Albion ? Travaillaient-ils avec des protections suffisamment efficaces ? Avaient-ils seulement des protections ? Bruno Lus interroge les témoins. L’enquête se révèle difficile. L’Armée ne joue pas le jeu. Elle est plus que jamais « la grande muette ». Lus consulte les archives, les articles de journaux, poursuit de délicates pistes. Il interroge des médecins, consulte les prises de sang de malades condamnés. Le témoignage de Lény est particulièrement émouvant. À 35 ans, il a les os d’un vieillard. Il prend un avocat pour tenter de forcer l’armée à reconnaitre qu’il a été irradié. C’est la lutte du pot de terre contre le pot de fer. Micro ouvert, il confie à Lus : « Je suis resté des heures et des heures à faire la garde debout devant une tête nucléaire. » Le long cortège des cancéreux ne fait alors que s’allonger au fur et à mesure de l’enquête.

On peut voir un de ses missiles – SSBS S3 – qui se trouvait dans les silos du plateau d’Albion. Il est exposé au musée de l’air et de l’espace, situé au Bourget. Lus le décrit. On dirait un monstre engendré par la folie des hommes : « Sous son nez arrondi se cache la fin du monde. »

Neuf pays sont en possession de l’arme nucléaire ; au total, plus de douze mille ogives dans le monde en 2024. L’apocalypse nucléaire n’est donc pas une expression faite pour réveiller les peurs ancestrales. Et elle n’a rien à voir avec l’apocalypse annoncée par Jésus. Le livre de Bruno Lus le prouve.

Bruno Lus, Les Irradiés, Grasset. 208 pages