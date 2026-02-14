LFI d’extrême gauche? Faux, le parti de Rima Hassan a préempté un autre électorat

Le jusqu’auboutisme de la France Insoumise des dernières années peut sembler étrange: il s’inscrit en réalité dans un mouvement profond et réfléchi, encore plus préoccupant que son classement récent par le ministère de l’Intérieur.

Le 4 février, le ministère de l’Intérieur a publié une circulaire précisant les étiquettes des partis politiques français relatives à l’attribution des nuances des futurs candidats aux prochaines élections municipales. Ce document contient une nouveauté sémantique : La France insoumise (LFI) est rangée dans la catégorie « extrême gauche », au même titre que Lutte ouvrière de Nathalie Arthaud et le Nouveau Parti anticapitaliste du facteur Besancenot.

République bananière, c’est pas un peu colonial comme expression ?

Jusqu’ici, les Insoumis figuraient dans une générique « gauche », avec le PS, les Verts et le PCF. Jean-Luc Mélenchon n’a pas tardé à critiquer des « lettres dignes d’une République bananière ». « Il y a des partis se classant à l’extrême gauche dans ce pays. Ils sont respectables mais LFI n’en fait pas partie » a abondé le député Éric Coquerel. Deux jours plus tard, Mélenchon donne raison à Beauvau : « nous sommes collectivistes » – ce qui est en somme exact si on lit son programme de nature anticapitaliste… Trois outils bien connus nous conduisent en effet sur le chemin de la prospérité : une avalanche de nationalisation des outils de production, une ouverture totale des frontières, ainsi qu’une allégeance aveugle au leader Jean-Luc – qui incarne l’avenir à lui seul.

LFI réfute cette étiquette bien entendu, et a saisi la justice, qui se prononcera avant le 4 mars. La presse et les médias se sont aussitôt déchainés sur cette controverse de Valladolid, les uns et les autres philosophant sur le fond et la forme. Pourtant, le vrai débat se situe désormais sur un autre plan, ce que nous allons voir.

Un électorat homogène, et un quasi-plébiscite chez les musulmans

L’électorat de Mélenchon est assez homogène : « Mélenchon est le candidat présentant l’électorat le moins clivé sociologiquement. 23% parmi les salariés du public contre 25% dans le privé, mais également 22% auprès des artisans-commerçants et un score élevé (30%) auprès des chômeurs. » Cette analyse de Jérôme Fourquet peut surprendre, quand le discours de LFI parait tourné vers un segment précis des électeurs, celui des « racisés ». Se pose donc la question : quels sont les avantages d’être radical au point d’adopter un discours à la lisière de l’antisémitisme masqué en antisionisme – 80% des tweets de Rima Hassan ou d’Aymeric Caron concernent Gaza ou Israël, selon ChatGPT- et de s’adresser en priorité aux banlieues, ceci en négligeant peu ou prou l’électorat traditionnel de la gauche ?

LFI a pris acte d’un constat désormais connu : l’électeur ouvrier (ou CSP -) a quitté la gauche et vote RN. Aux Etats-Unis, le vote Trump est comparable : le monteur de Détroit y fait le même choix que la caissière de Carrefour, en quelque sorte. LFI n’insiste pas et dirige son travail de fond vers l’électorat identitaire, d’autant que son public traditionnel (la gauche du PS, pour aller vite) reste assez fidèle, comme on vient de le voir. Et à ceci il y a une bonne raison. Celle-ci : LFI a réussi le kidnapping d’un électorat captif, celui des musulmans (environ 5 à 6% du total des votants). Lors des européennes récentes, 62 % des citoyens français musulmans qui se sont déplacés aux urnes ont voté pour La France Insoumise, selon un sondage Ifop pour La Croix. On découvre des résultats similaires à l’élection présidentielle de 2022, qui avait vu 69% des électeurs musulmans plébisciter Jean-Luc Mélenchon au premier tour. L’examen approfondi des cartes électorales montre aussi que plus des populations étrangères sont denses, plus il y prospère : en Ile-de-France Mélenchon fait son meilleur score, avec plus de 30 % des suffrages, avec des pointes à Bobigny (60,14 %) ou Saint-Denis (61,13 %). En Paca, Jean-Luc Mélenchon l’emporte largement à Marseille avec 31,12 %, et crée la surprise à Strasbourg (35,48 %) ou à Lille (40,53 %).

La gauche prisonnière

Ce qui nous conduit à une conclusion amère. Selon la fondation Fondapol : « Le score total de la gauche reste stable entre juin 2022 et juin 2024, de 30,53 % à 30,91 %. ». La gauche classique (PS, PC, Verts, etc.) est donc techniquement prisonnière de son partenaire LFI. Pour l’emporter – et c’est précisément la raison du positionnement communautariste de Mélenchon et de ses disciples, qui préemptent une clientèle en expansion dont ils sont désormais les porte-voix – la gauche se voit contrainte par la force à la négociation. La gauche dispose en effet de deux atouts maîtres dans une configuration à deux tours. Premièrement les votants du centre (éternels supplétifs panurgisés) votent plutôt à gauche au second tour, ce qu’a démontré le récent « front républicain » des législatives post dissolution. Deuxièmement il existe une imparable martingale pour faire le contraire de ce qu’on a proclamé la veille : le spectre du fascisme et de l’extrême droite à nos portes, qui autorise tous les parjures. Malgré les mâles déclarations, les PS et PC s’allieront ainsi à LFI lors des municipales, législatives, et présidentielles futures parce qu’ils n’ont aucun autre choix pour préserver des places.

Bien entendu, le choix d’une France fragmentée en catégories antagonistes, flattées par un personnel politique qui se déshonore au risque d’attiser la violence – comme le jeune Quentin passé à tabac jeudi soir, en marge d’une conférence donnée par l’eurodéputée Rima Hassan à l’IEP de Lyon – reste dangereux. C’est le prix que les partenaires électoraux de Mélenchon vont pourtant acquitter, en regardant le sol, et en sachant qu’ils se risquent à un pacte faustien.