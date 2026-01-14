Pourquoi Marine Le Pen a déjà gagné

La victoire idéologique du RN, désormais reconnue jusque dans les colonnes du journal Le Monde, se heurte à une Justice que notre chroniqueur juge volontiers zélée. Au moment même où ses thèmes gagnent l’opinion, Marine Le Pen demeure pour l’instant inéligible.

Le dernier scoop du Monde

Marine Le Pen a gagné : elle doit être éliminée. Alors que la candidate du RN à la présidentielle risque l’inéligibilité dans le procès en appel, ouvert mardi sur une accusation de détournement de fonds du parlement européen, Le Monde reconnait sa victoire idéologique. « Les idées du RN s’installent dans l’opinion », titre en Une le quotidien daté d’hier.

De fait, les sondés soutiennent la suppression de l’aide médicale d’Etat, l’interdiction du voile islamique dans l’espace public, la préférence nationale en matière d’emploi, la fin du droit du sol, etc.

L’Etat de droit, c’est plus fort que toi

Et là est le cœur du possible scandale démocratique : il verrait la favorite pour l’élection de 2027 empêchée de concourir par la décision de trois juges appliquant à la lettre, voire avec jubilation, une législation de 2017 votée par des parlementaires étourdis de bons sentiments. Lundi, sur RTL, le nouveau procureur du Parquet national financier, Pascal Prache, a également confirmé qu’un même dossier de détournement de fonds concernant Jordan Bardella était en cours d’analyse. Il est incontestable que députés et sénateurs sont les premiers responsables de cette aggravation de l’intrusion judiciaire, permise au nom de la moralisation de la vie politique après, notamment, les affaires Cahuzac et Fillon.

Cette irresponsable légèreté des élus, qui ont pris le risque de priver des électeurs de leur libre choix démocratique, ne dédouane pas pour autant le rôle suspect du Parquet national financier. Il avait déjà montré une surprenante réactivité pour entraver à temps le parcours de François Fillon lors de la présidentielle de 2017. Mais ceux qui espèrent ainsi bloquer la progression du RN en mobilisant la Justice exacerbent l’exaspération d’une société civile qui se radicalise et veut recouvrer ses souverainetés perdues.

Un système à bout de souffle

Dans le sondage du Monde qui entérine la banalisation du RN, Emmanuel Macron, qui s’en voulait le rempart, apparait désormais comme un danger pour la République pour 56% des sondés. Ce spectaculaire renversement de situation confirme l’agonie d’un régime qui a perpétué, à travers le « progressisme » du chef de l’Etat, un système épuisé, à bout de souffle. La contre-productive diabolisation de la prétendue « extrême droite » montre une opinion de plus en plus lucide, libre, indocile. Le dernier projet de Macron de mettre en place un Haut-commissariat à la diversité et à la diaspora, alors même que les agriculteurs se battent pour ne pas disparaître, confirme le mépris présidentiel pour la France française, enracinée, « populiste ». Cet autre comité Théodule, qui entérinerait le communautarisme de la société et son ethnicisation, exclurait par essence les autochtones mais aussi tous ceux qui, trop blancs, ne rentreraient pas dans la catégorie des « racisés », à commencer par les Français juifs, arméniens, européens.

De ce point de vue, cette vision multiculturelle de la nouvelle France est identique à celle de Jean-Luc Mélenchon quand il estime : « Ceux qui s’appellent « Français de souche » posent un problème sérieux à la cohésion de la société ». Le Pen peut dire merci à Macron pour le dernier coup de pouce ; en attendant le choix des juges et les probables colères contre les maltraitants de la démocratie française.