Monde pourri

Dans Mécaniques du chaos, de 2017, Daniel Rondeau décrit un monde où la violence est partout et sans limite. Une fiction prémonitoire qui alertait déjà sur le terrain conquis dans nos banlieues par les islamistes et les narcotrafiquants.

La farce française se poursuit. Je me rassure en lisant le roman de Daniel Rondeau, Mécaniques du chaos, Grand prix de l’Académie française 2017. La construction de ce livre est particulièrement réussie. Tout s’emboîte sans effort, c’est huilé comme dans une tragédie. Les personnages sont nombreux, ils se croisent, trafiquent, tentent de faire le maximum de fric sur le dos pelé du monde en décomposition. C’est ça qui me rassure, la mondialisation de la pourriture, le sacré, la grandeur et accessoirement l’amour n’échappant pas à l’effondrement. J’exagère en pratiquant l’ironie voltairienne, mais on combat le nihilisme et la repentance comme on peut.

Le narrateur se nomme Sébastien Grimaud, il est archéologue et âgé de soixante-deux ans. Il nous entraîne en Tunisie, dans la Libye post-Kadhafi – au passage on fait connaissance avec la journaliste Jeannette, sa fameuse maîtresse en robe verte –, on se retrouve dans la banlieue parisienne gangrénée par l’islamisme et le trafic de drogue, on passe par la Turquie, puis on fait une halte à Malte. C’est la carte de tous les trafics que décrit avec précision Daniel Rondeau, écrivain-diplomate dans la lignée de Paul Morand. Ce qui se trame à Tripoli nous arrive en France. Partout où l’état est faible, les voyous prospèrent. Les bandes s’organisent, s’arment, parfois avec la complicité d’hommes politiques. Les institutions s’invitent au bal de la lobotomisation des cerveaux. Elles se font les complices de la destruction méthodique des grandes puissances occidentales, à commencer par la France qui, grâce au général de Gaulle, avait les moyens de faire face au chaos institutionnel et militaire qui nous pend au nez. Extrait : « Les projections, encore gardées secrètes, tendent à prouver que les banlieues des grandes villes françaises sont maintenant entourées d’une ceinture verte. Les différents rapports commandités par la place Beauvau sur l’islamisation présumée de la banlieue ont été mis au placard. Trop explosif ». C’est écrit en 2017… Voyageur infatigable, Daniel Rondeau ajoute, lucide : « L’État islamique campe aux portes de Damas, la Libye, le Sahel et une partie de l’Afrique sont contaminés. Les deux atouts islamiques : une grande autonomie de décision et beaucoup de souplesse dans l’exécution. On est plus proche du franchising que du Komintern ». Rondeau dit encore : « La toile s’élargit, Cachemire, Yémen, Pakistan, Nigeria. Partout beaucoup de business ». La violence est partout, elle est sans limite. Un être humain ne vaut rien contre une poignée de dollars. Les scènes sadiques où les femmes se font dépecées sont insoutenables. Les bonnes manières, l’érudition, l’art sont balayés par les kalachnikovs.

De retour en France, pour des fouilles à Wissous, Sébastien Grimaud constate : « […] ceux qui n’étaient jamais partis, semblaient s’être écartés de ce pays au point de n’avoir plus avec la réalité et avec l’histoire de l’Hexagone qu’un lien distendu et assez flou ».

Daniel Rondeau a publié deux articles dans Le Monde où il alertait sur le fait que les islamistes et les narcotrafiquants tenaient déjà le terrain de nos banlieues. Devant le silence, il a pensé que seule la fiction permettrait aux lecteurs d’avoir une idée de la vérité du terrain. Mécaniques du chaos est plus que jamais d’une actualité explosive.

Daniel Rondeau, Mécaniques du chaos, Le Livre de Poche, 2019 (édition originale, Grasset, 2017).