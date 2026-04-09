Loi Yadan: aurai-je raison avec Mélenchon?

Liberté d’expression. La proposition de loi de Caroline Yadan contre les « formes renouvelées de l’antisémitisme » sera examinée par les députés à partir du 16 avril. Mais elle est déjà très discutée. Elisabeth Lévy a donné son avis dans sa chronique radio. Nous vous proposons de l’écouter.

La pétition contre la loi Yadan, visant à lutter contre « les formes renouvelées de l’antisémitisme », a recueilli plus de 500 000 signatures. Le texte sera discuté la semaine prochaine, mais la bataille de l’opinion fait déjà rage avec tribunes, tweets, indignations, et cette pétition publiée sur le site de l’Assemblée nationale, qui pourrait y être débattue… après l’examen du texte.

Objectif de la loi : lutter contre l’antisémitisme géopolitique devenu tendance depuis le 7-Octobre. « Il y a toujours une bonne raison de haïr les juifs. Aujourd’hui, cette bonne raison se nomme Israël », affirme la députée macroniste. Le texte modifie la loi sur la presse de 1881 en élargissant le délit d’apologie du terrorisme et surtout en interdisant d’appeler « publiquement à la destruction d’un État reconnu par la France ». Ce qui, au passage, protégera aussi la Palestine.

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Le 31 mars, dans Le Point, des personnalités respectables et insoupçonnables comme Manuel Valls, Bernard Cazeneuve, Jean-Michel Blanquer, Élisabeth Badinter ou Boualem Sansal montent au créneau. « Les Français juifs, disent-ils, sont systématiquement renvoyés à Israël. Ils doivent se justifier, se dissocier, s’expliquer. » Tout juif devient une cible, car tenu pour comptable de la politique israélienne : voilà pourquoi ils sont favorables à la loi.

En face, LFI est à l’offensive. La fameuse pétition, sinon téléguidée, a été fortement encouragée par le parti de Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan. Les lfistes et ce texte dénoncent une volonté de « faire taire toute voix s’opposant aux assassinats commandés par Israël ».

Le texte est soutenu par les macronistes, LR et quelques socialistes. Ironie du sort, c’est le RN qui fera la décision. Le parti de Marine Le Pen et Jordan Bardella l’a voté en commission, mais des débats internes subsistent.

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On m’imagine spontanément avec Badinter plutôt qu’avec Mélenchon. J’aimerais être du côté de personnes que j’admire plutôt qu’avec un parti qui, a minima, attise la haine des juifs, et avec des pétitionnaires surtout attachés à leur droit sacré de vomir l’État juif, jugé par eux bien plus criminel que toutes les dictatures du monde. Je n’oublie nullement les blagues jeanmarie-lepénistes de Jean-Luc Mélenchon. Et cet antisémitisme à bonne conscience, que rien n’arrête, devrait tous nous alarmer.

Mais, quoi qu’en disent Badinter et les autres, cette loi va « réguler les opinions ». Or on ne combat pas les mauvaises idées au tribunal. C’est gênant par principe, et politiquement inefficace. Aucune loi n’a jamais enrayé le racisme, l’antisémitisme ou l’homophobie. La loi Yadan n’empêchera pas le torrent de boue numérique et convaincra, de plus, les esprits faibles qu’on n’a pas le droit de dire du mal des juifs parce qu’ils ont le bras long…

Dans les milieux juifs et les institutions monte une petite musique : « vous faites le jeu de LFI ». Désolée, je refuse de me laisser dicter mon opinion par les Insoumis. Et cette injonction à l’unanimité n’est pas très raccord avec l’histoire d’un peuple qui, depuis 5 000 ans, a fait de la controverse une façon de vivre et de penser.

Cette chronique a été diffusée sur Sud Radio

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