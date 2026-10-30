«La génération qui a le plus pollué»: le bœuf sera-t-il banni des Ehpad de Copenhague?

Écologisme. Au Danemark, les pensionnaires des Ehpad seront-ils privés de viande rouge?

Les Danois ont la réputation d’être l’un des trois peuples les plus heureux du monde, avec les Finlandais et les Islandais. Pourtant, certains de leurs retraités ont des raisons d’être mécontents.

Car, selon une enquête menée par le quotidien Berlingske, les règles écologiques adoptées par la municipalité de Copenhague ont conduit un certain nombre de maisons de retraite de la capitale à refuser de servir du bœuf aux résidents lors de leur repas d’anniversaire. Ces règles imposent des objectifs très stricts en termes de réduction des émissions de carbone et visent à réduire les achats de bœuf et de veau par des institutions publiques. Certaines ne serviraient du bœuf qu’une ou deux fois par mois.

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Les révélations ont provoqué un tollé. La Première ministre, la sociale-démocrate Mette Frederiksen, a condamné cette politique, insistant sur le fait que les retraités « qui ont bossé et trimé dur pour notre pays doivent bien sûr avoir droit à de la viande ». La maire de Copenhague, la socialiste Sisse Marie Welling, a affirmé en réponse que les maisons de retraite étaient libres de planifier leurs menus comme elles l’entendaient. Sauf que, dans une vidéo, devenue virale sur X, postée par le statisticien danois Bjorn Lomborg, auteur de L’Écologiste sceptique, on voit une conseillère municipale de gauche assener que tout le monde doit contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique, surtout peut-être « cette génération qui a pollué le plus ». Pour la gauche, on n’est jamais trop vieux pour être puni…