Attal / Glucksmann: les deux centres irréconciliables?

Victime, selon ses dires, d’« une campagne de harcèlement de La France insoumise contre lui » (TF1), le leader de Place publique évite de s’adresser directement aux électeurs de la gauche radicale et cible plutôt ceux de Renaissance.

Raphaël Glucksmann n’est plus un marginal de la gauche française. Les résultats de la vague 6 du baromètre présidentiel de l’IFOP confirment qu’il bouscule désormais Gabriel Attal en captant une partie des déçus du macronisme. Toutefois, cette percée, consolidée par la vague 7, interroge la solidité de son projet. Car le poids d’une candidature ne consiste pas tant dans les courbes d’opinion que dans l’examen critique de son bilan et de son offre politique.

L’encombrant bilan de Gabriel Attal

Pour Gabriel Attal, le principal écueil réside dans son propre héritage. S’il bénéficie d’une forte notoriété bâtie sur son image de gestionnaire énergique, son bilan concret à l’Éducation nationale puis à Matignon est aujourd’hui rudement contesté. Ses réformes phares, telles que le « Choc des savoirs » ou Parcoursup, essuient les tirs croisés des syndicats et des mouvements lycéens qui l’accusent d’avoir imposé une vision trop verticale de l’enseignement public, voire de l’avoir précarisé.

Sur le plan économique, sa position est devenue acrobatique. Tout en assumant l’héritage d’Emmanuel Macron, Gabriel Attal tente d’esquisser un droit d’inventaire critique sur la trajectoire budgétaire et la fiscalité de la majorité sortante, qu’il juge insuffisante pour réduire les inégalités. Une posture qui peine à convaincre : ses détracteurs lui rappellent qu’il a été l’un des artisans majeurs de cette même politique économique. Son offre se résume donc pour l’heure à une promesse d’autorité républicaine et à des investissements technologiques, qui peinent à cacher la lassitude d’une partie de l’électorat face à un discours perçu comme de la simple communication.

Glucksmann ou le boulet de l’inexpérience

Face à lui, Raphaël Glucksmann bénéficie du privilège de l’observateur : n’ayant jamais exercé de responsabilités nationales, on ne peut lui faire reproche d’aucun arbitrage impopulaire. Mais cette absence de bilan gouvernemental constitue précisément sa plus grande faiblesse. Qualifié de « dilettante » ou d’« intellectuel de salon » par ses adversaires, l’eurodéputé doit encore prouver sa capacité à diriger et à gérer des crises réelles.

Ses propositions économiques restent, elles aussi, entourées d’un certain flou. S’il critique sévèrement les coupes budgétaires imposées dans la santé ou l’éducation, sa feuille de route pour financer sa « révolution écologique » promise sans asphyxier les classes populaires demeure très opaque. De surcroît, sa stratégie sociale soulève des doutes majeurs : la fuite d’une note interne, lui conseillant de délaisser les catégories populaires pour se focaliser sur un électorat aisé et diplômé, a durablement écorné son image de Robin des bois en costume-cravate, redresseur des injustices sociales.

Frères jumeaux politiques

Au-delà des postures, l’affrontement de façade entre les deux hommes révèle une profonde convergence sur le fond qui limite drastiquement la portée de leurs propositions. Sur l’Europe, ils partagent exactement le même logiciel europhile et technocratique, de sorte que leurs nuances programmatiques ne menacent en rien les grandes orientations de l’axe Paris-Bruxelles. Même leur différence d’approche médiatique relève du faux-semblant. Si Gabriel Attal sature de manière classique les plateaux de télévision, Raphaël Glucksmann emploie une stratégie horizontale via les réseaux sociaux et la société civile. Pour autant, l’usage intensif voire hypnotique d’infographies chiffrées par le leader de Place publique relève du même marketing politique que les slogans percutants et interchangeables de l’ancien Premier ministre.

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Cette gémellité idéologique se double d’une même impasse tactique concernant les alliances nécessaires pour gouverner. Gabriel Attal doit faire face à la concurrence féroce d’Édouard Philippe pour le leadership du centre, ce qui fragmente sa propre famille politique. De son côté, Raphaël Glucksmann s’enferme dans un refus catégorique de toute alliance avec La France Insoumise. Si ce choix politique rassure la bourgeoisie modérée, il entérine la division définitive de la gauche et ôte à l’eurodéputé toute capacité réelle à bâtir une majorité de gouvernement stable à l’Assemblée nationale. « Non il n’y aura pas d’alliance avec La France insoumise {…] Ça a été tranché par plus de 66% des gens qui sont venus participer à cette primaire », déclarait en substance Raphaël Glucksmann au micro de France inter, le 12 octobre 2026.

La majorité introuvable

C’est pourtant sur le terrain de la capacité à construire un bloc politique susceptible de gouverner que les deux candidats jouent leur crédibilité politique, partant leurs chances de victoire. Dans un paysage politique national profondément fragmenté, le fonctionnement de l’Assemblée nationale et des institutions rappelle celui de la « IVe République », marquée par une instabilité chronique et l’impossibilité de pérenniser la moindre coalition. Face à ce chaos, MM. Attal et Glucksmann tentent de se parer du costume rassurant de môle de référence, tenant à distance les partis qualifiés d’« extrêmes ».

Malheureusement pour eux, avec la lassitude exacerbée des Français face à la classe politique, la rhétorique du repoussoir ne prend plus. Et les propositions des oppositions trouvent un écho dans une opinion qui ne croit plus aux recettes habituelles des partis centristes. En outre, cette posture de modération benoîte se heurte à la colère d’un électorat qui, à gauche comme à droite, a au contraire soif de radicalité. Face à l’urgence sociale et aux slogans creux du wokisme d’atmosphère, les citoyens attendent un programme radical et ambitieux, loin de la gestion tiède dont se satisfait le centre.

Battle d’aura ou de néant ?

Enfermés dans des postures de prudence bourgeoise, limités par leur ADN technocratique et étouffés par leurs fausses promesses passées, Gabriel Attal et Raphaël Glucksmann prennent donc un risque majeur. En offrant de la nuance technique et du positionnement de communication là où le pays réclame des ruptures structurelles, ils risquent d’alimenter la machine à fabriquer des mécontents et des abstentionnistes.

En définitive, ce soi-disant « duel » n’est en rien un débat sur le modèle de société de demain, mais une lutte entre deux ego pour s’accaparer le monopole du bloc central. Ce combat de coqs dérisoire s’est d’ailleurs illustré par la navrante « battle d’aura » à laquelle les deux candidats se sont livrés le 21 septembre, consistant en un échange d’insultes et de piques sarcastiques du niveau de cour de collège.

Et pour avoir trop pris goût à ces vaines joutes politiciennes qui n’intéressent que leurs participants, tous plus mégalomanes les uns que les autres, Attal et Glucksmann passent à côté de l’essentiel : la France n’a pas besoin de cyniques gestionnaires du désastre, mais de résolus architectes de l’avenir. Sans programme de rupture pour sortir le pays de la crise, aucun d’entre eux n’emportera jamais l’adhésion des Français.