Satellites: la nouvelle guerre des étoiles

Elon Musk, Jeff Bezos et d’autres acteurs se livrent une bataille acharnée dans l’espace : les satellites sont devenus des armes stratégiques au cœur des conflits contemporains. Une enquête approfondie récemment publiée dresse un état des lieux des puissances en présence et des enjeux géopolitiques liés à cette nouvelle forme de guerre. La guerre des satellites, par Frediano Finucci, un ouvrage essentiel pour comprendre l’un des défis majeurs de notre époque.

Comprendre l’un des enjeux majeurs – l’espace comme futur terrain d’affrontements internationaux – du XXIe siècle : tel est l’objet, crucial pour l’avenir du monde, de l’excellent livre, intitulé La guerre des satellites, que vient de publier, aux Editions de l’Artilleur, le journaliste Frediano Finucci, rédacteur en chef de la chaîne de télévision italienne « La 7 ». Son sous-titre, non moins évocateur, ne laisse par ailleurs planer aucun doute à cet explicite sujet : « Au cœur de tous les conflits d’aujourd’hui », indique en effet cet ouvrage particulièrement bien documenté, et dont l’érudition, en la matière, n’a d’égale, par sa précision, que la clarté de son écriture (due aussi, en l’occurrence, à la très bonne traduction française de Marie d’Armagnac). Ainsi, centré tout d’abord, dans la première partie de ce livre, sur le récit, assez complet malgré sa concision, des principales étapes évolutives de ces incroyables inventions technologiques à l’œuvre au sein de ces satellites, Frediano Finucci montre ensuite, de main de maître là aussi, à quel point ces derniers sont incontestablement devenus, aujourd’hui, le centre névralgique, précisément, des grands enjeux, à divers niveaux, aussi bien militaires que commerciaux, géostratégiques ou écologiques, de notre temps.

A titre d’exemple : la guerre russo-ukrainienne

À titre d’exemple, pour conforter cette thèse, l’actuelle guerre, d’une tragique mais brûlante actualité, mettant aux prises, bien sûr, l’Ukraine et la Russie. Car, comme le démontre encore effectivement Frediano Finucci en s’appuyant là sur des informations extrêmement détaillées, parfois issues des services secrets les plus compétents, si l’armée russe n’a pas pu remporter de victoire éclair sur les troupes ukrainiennes, contrairement à ce qui était prévu au début de cette offensive, c’est parce que les Ukrainiens ont pu disposer, très efficacement, des renseignements, aussi fiables que précieux, que les Occidentaux, et les États-Unis en particulier, leur ont fourni grâce, précisément, à leurs systèmes satellitaires les plus récents, performants et avancés.

Une enquête érudite et passionnante

Une enquête érudite et passionnante, donc, que celle parcourant, de bout en bout, cet essai ! D’autant que son auteur, toujours à la pointe de l’information sur ce point capital, tant pour l’équilibre que pour la sécurité de notre planète même, y révèle également, last but not least, combien cette véritable entreprise industrielle que représente désormais la construction des satellites est en train, elle-même, de vivre une importante révolution, aussi originale qu’inédite dans l’histoire des inventions technologiques : la miniaturisation ; la géolocalisation ; la hausse fulgurante, grâce à la prodigieuse évolution des ordinateurs notamment, de la puissance de calculs logiques, mathématiques, physiques et astronomiques ; et puis, peut-être surtout, l’arrivée, soudaine quoique prévisible à l’aune de ces mêmes progrès informatiques, d’opérateurs privés, encore plus performants que la NASA elle-même, tels qu’Elon Musk ou Jeff Bezos, lesquels sont en train de faire basculer très concrètement, y compris par leur énorme manne financière, tout le secteur en une tout autre dimension.

Elon Musk : « Starlink » face à l’OTAN, le Pentagone et la NASA

Ainsi, par exemple, le système « Starlink », conçu par Elon Musk, est-il vital et à double usage, tant sur le plan civil que militaire, pour la défense de l’Ukraine face à l’agression de la Russie. Si le seul Musk arrêtait, par une décision toute personnelle, guidée par des intérêts purement financiers ou même politiques, voire idéologiques, son soutien à ce pays, Kiev, et le président Volodymyr Zelensky en personne, se retrouverait, tout comme l’OTAN elle-même par ailleurs, en grande difficulté, sinon en réel danger. C’est dire, comme le suggère encore Frediano Finucci dans ce livre aussi captivant que remarquable, si un Elon Musk ou un Jeff Bezos sont devenus aujourd’hui par leur très compétitif pouvoir techno-satellitaire, et non seulement par leurs onéreux voyages à l’intérieur de leurs fusées spatiales, une véritable force, annonciatrice, probablement même, de bien de futures rivalités politico-économico-militaires, au sein de l’appareil d’Etat américain, dont le Pentagone, lui-même !

Le combat des satellites dans la nouvelle guerre de l’espace

Bref : à lire de toute urgence, cette formidable et très innovante Guerre des satellites de Frediano Finuccci – ouvrage pouvant se prévaloir également, et ce n’est pas là le moindre de ses autres mérites éditoriaux, d’une très instructive préface du général Philippe Adam, commandant de l’espace – pour comprendre, à partir d’informations inédites concernant les nouvelles capacités de combat de ces satellites, l’actuelle et future marche, pour le meilleur et pour le pire, de notre monde moderne et contemporain. Car, oui, c’est bien là l’une des formes à venir, et non pas seulement sur le plan technique, de l’humanité ! Mieux vaut donc, afin de mieux l’envisager, négocier, préparer et vivre, être doctement prévenus à cet insigne sujet…

167 pages