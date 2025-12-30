En finir avec les fake news

Brigitte Bardot a atteint l’immortalité. Il y a longtemps. Puisqu’elle est immortelle, elle n’a pas pu mourir. Sa mort ne serait qu’une autre de ces théories du complot qui circulent sur internet !

De mauvais plaisants associés à des crétins bas de plafond n’ont de cesse de chercher à nous faire prendre des vessies pour des lanternes, à nous faire avaler couleuvre sur couleuvre. En voilà assez, il faut en finir.

On s’était efforcé de nous persuader qu’un gars, homonyme d’un fameux trompettiste et d’un très finaud coureur cycliste, avait réussi, une belle nuit de juillet 1969, à se balader sur la lune, et cela – tenez-vous bien – quasiment en tenue de scaphandrier ! Grotesque ! Je plains de tout mon cœur ceux qui ont apporté foi à cette baliverne. La lune, elle, n’a pas marché dans l’histoire un seul instant. La preuve, elle n’a en aucune façon modifié ses habitudes. Exacte au rendez-vous soir après soir. D’ailleurs, elle en avait vu d’autres car, quelques années plus tôt, elle avait eu l’insigne honneur de recevoir sur son sol aride, au milieu de ses cratères, l’astucieux reporter Tintin, sa mascotte Milou et leurs proches copains. Une vraie visite, celle-ci, attestée par les lectures de mon enfance. Donc, indiscutable.

On avait essayé aussi de nous faire croire que Sa Majesté la reine d’Angleterre, Élisabeth II, de si glorieuse mémoire, faisait du patin à roulettes dans les corridors de Buckingham Palace et de Balmoral en été. Faux, archi-faux. Je m’insurge. Sa Majesté ne s’abaissait nullement à pratiquer le patin à roulettes, étant adepte et championne d’équitation sur poney du Connemara. C’est donc exclusivement juchée sur Prince Phiphi, de beaucoup son préféré, qu’elle parcourait ses palais.

Et voilà bien que, profitant de l’abrutissement des masses entre deux fêtes propices aux libations un tantinet excessives, de très mal embouchés tenteraient de nous faire croire que Brigitte Bardot serait morte ! Alors là, je crie sacrilège ! Cette fois, espèces de débiles profonds, vous poussez vraiment le macabre un peu trop loin !

Mais en l’occurrence, croyez-moi, vous en serez pour vos frais, vous paierez du ridicule le plus cinglant votre audace car personne, je dis bien personne, ne vous croira, ne serait-ce qu’une seconde ! BB morte ! Allons donc ! Comment serait-il possible que cette créature qui réunit en sa personne l’incarnation parfaite de l’ange et du démon ne soit pas immortelle ! Non BB n’est pas morte. J’en suis certain. La preuve en est que cette nuit, si, ce qu’à Dieu ne plaise, cet effroyable drame était survenu, les animaux de nos forêts, de nos écuries, chenils et salons auraient hurlé à la mort du premier au dernier rayon de lune ! Ce qui, à ma connaissance, ne s’est pas produit. Donc BB ne peut pas être morte. CQFD.