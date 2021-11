La semaine de Causeur revient sur les articles les plus consultés sur le site Causeur.fr durant la semaine écoulée. Notre Directeur adjoint de la rédaction Jeremy Stubbs commente et analyse.

Cette semaine, Spécial pornographie politique ! Commençons par une ribambelle d’obscénités…

#4

Didier Desrimais, n’écoutant que son courage et surtout se tenant le nez, a pénétré dans le lupanar idéologique qu’est la matinale de France Inter.

Entre Thomas Legrand qui « prouve » par l’absurde que les nationalistes en Europe font le jeu du dictateur biélorusse, Loukachenko ; Claude Askolovitch qui trouve que Libération a nécessairement raison et Le Figaro nécessairement tort ; et le journal de 8h qui fait la promotion des pronoms iel, ielle, iels et ielles, toutes les perversions de la vérité sont au menu.

Mais le Grand Prix de l’hilarité involontaire revient à l’humoriste professionnelle, Charline Vanhoenacker, qui maintient que ce que les méchantes gens de droite appellent le woke c’est de l’altruisme. Ça c’est – haha ! – sérieusement affligeant.

#3

D’ailleurs, prenons un instant pour nous attrister sur le sort de ces humoristes professionnels qui sont obligés de se prostituer sur la voie publique des médias consensuels.

Bernard Bernard a analysé les émissions de l’imitateur Nicolas Canteloup sur TF1, juste après le journal du soir. Ce trublion sélectif malmène tous ceux qui sont de droite, de Sarkozy à Zemmour en passant par Pascal Praud, mais se contente d’une forme de moquerie bon enfant quand il s’agit de la gauche ou de la macronie. Mais ce n’est pas du tout attribuable aux accointances connues de son producteur avec le pouvoir en place.

#2

Tournons-nous maintenant vers une autre forme de voyeurisme, les snuff movies, genre État islamique, avec plein de décapitations.

La journaliste Christine Kelly a reçu un e-mail la menaçant de décapitation médiatique, l’informant que « le couperet tombera immanquablement sur [sa] tête bien faite » car « la guillotine médiatique est en marche. » Si la Guadeloupéenne a reçu peu d’expressions de solidarité de la part de ses confrères normalement si soucieux de faire preuve d’antiracisme, c’est parce que sa chaîne, CNews est considérée comme un média de droite. Le spectacle d’une femme de droite qui se fait décapiter n’est pas de refus !

#1

Enfin, la vie est plus difficile pour les gens qui sont beaux. Pourquoi ? Parce que nous autres moches, nous les jalousons et nous les haïssons !

Jeremy Stubbs a mené une enquête – de nature strictement scientifique ! – sur le cas de Veronika Rajek, ancienne finaliste de Miss Slovakia 2016, qui compte plus d’un million de followers sur Instagram où cette blonde de 25 ans poste des photos d’elle en bikini ou lingerie sexy. « Je suis si désirable que tout le monde pense que mes atouts physiques sont faux », se plaint-elle. Accusée par certains d’être une création de l’intelligence artificielle, elle aurait été bannie régulièrement des réseaux sociaux. Elle est même allée à Dubaï pour faire attester le caractère 100% naturel de ses seins. Mais elle est constamment harcelée en ligne par des trolls, dont une majorité de femmes jalouses de sa plastique de rêve.

Au fond, c’est ça le problème des politiques de gauches, des médias progressistes et des idéologues woke : quand il s’agit d’attirer le regard du public qui passe, ils ne peuvent pas rivaliser avec les gens de droite – et leur plastique de rêve.