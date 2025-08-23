Rentrée : par ici la sortie ! 

Motion de censure, blocage du pays, discours interminable du chef de l’Etat, chefs-d’oeuvre littéraires qui n’en sont pas… Que nous réserve ce moment particulier qu’en France on appelle la « rentrée » ? Le regard de Dominique Labarrière.

Cette rentrée sera-t-elle celle de toutes les sorties ? On peut se le demander. Elle le sera, comme chaque année, pour le monde de l’édition où, par la malice d’un aimable paradoxe, ce qu’on appelle rentrée littéraire coïncide en réalité avec une sortie grand format, celle, en librairie, des nouveautés de la saison. Ainsi, chaque année se voit-on invité à vérifier cette drôle de règle non écrite selon laquelle c’est la qualité de ces sorties qui fait celle de ladite rentrée. Amusant, non ? Donc rien de bien nouveau en cette année 2025. Aussi nous chercherons ailleurs l’originalité.

Se pourrait-il, par exemple, que la rentrée – parlementaire celle-ci – sonne l’heure de la sortie pour le Premier ministre Bayrou et son gouvernement de bric et de broc, claudiquant et mal en point depuis le premier jour ? Cela se pourrait bien, des oppositions ne cachant pas leur intention de profiter justement de cette rentrée pour sortir de leurs manches des motions de censure bien saignantes avec à la clef avis d’expulsion. À suivre, donc.

Par ailleurs, pour le 10 septembre – et au-delà si affinités – les affriolantes nuances de gauche – cette fois encore à la remorque d’une initiative davantage d’origine populaire – nous promettent un blocage monstre du pays. Manifs et grèves à tous les étages. Occupations d’entreprises, d’administrations et, cela va de soi, black blocs et casseurs de sortie.

Face à quoi, soucieux de ne pas rater sa rentrée, M. le président de la République nous gratifiera probablement d’une de ses sorties télévisées qu’il prise tant pour nous expliquer que, ayant tout bien fait ce qu’il avait à faire ces huit dernières années, rien ne lui semble justifier un tel désordre. Sortie verbeuse, alambiquée, pontifiante comme de coutume qui, achevant de lasser la majorité silencieuse pourrait bien, en cette reprise de tous les dangers, la faire sortir pour de bon de ses gonds.