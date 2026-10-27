Le troisième samedi de mobilisation tombe cette année le soir d’Halloween. Sur les réseaux sociaux, certains comptes ont déjà baptisé le 31 octobre « la Purge », en référence à la série de films American Nightmare. Après les violences du 17 octobre et les 1 435 interpellations du 24, Laurent Nuñez annonce un dispositif « extrêmement robuste ». Le mot fait peur, mais il faut distinguer la mise en scène virale d’une menace réellement organisée.

Le calendrier ne pouvait guère être plus anxiogène pour le ministère de l’Intérieur. Samedi 31 octobre doit se tenir le troisième acte de la mobilisation qui secoue la France depuis plusieurs semaines. La date coïncide avec Halloween, soirée traditionnellement plus agitée dans certaines villes. Et depuis quelques jours, un mot circule avec insistance sur TikTok, X, Telegram et d’autres plateformes : « Purge ».

La référence vient de la franchise cinématographique American Nightmare, The Purge en version originale, dont le principe repose sur une nuit fictive pendant laquelle tous les crimes deviennent temporairement légaux. Une étude de NSI-ADIT consacrée aux dynamiques en ligne autour des mobilisations relève explicitement que le 31 octobre est présenté dans certains espaces comme « Acte III », « soir d’Halloween », avec une référence à « la purge ». Cela ne signifie évidemment pas qu’un scénario coordonné comparable au film existe. Mais l’expression fournit un imaginaire immédiatement compréhensible et très viral à ceux qui veulent annoncer ou fantasmer une nouvelle nuit de violences.

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Nuñez s’attend à une journée « de nouveau compliquée »

Le gouvernement, lui, ne cache pas son inquiétude. Invité lundi sur BFMTV, Laurent Nuñez a déclaré s’attendre « clairement » à de nouveaux débordements. Le ministre de l’Intérieur estime que le 31 octobre sera « de nouveau compliqué » et promet un dispositif de sécurité « extrêmement robuste ». Il a également laissé entendre que les couvre-feux instaurés dans plusieurs villes après les violences du 17 octobre pourraient être maintenus à l’initiative des préfets.

Le bilan du samedi 24 octobre suffit à expliquer cette prudence. Nuñez a fait état de 1 435 interpellations sur l’ensemble du territoire. Selon lui, 267 policiers et gendarmes ont été blessés, ainsi que 150 manifestants, dont trois grièvement à Toulouse, Reims et Clermont-Ferrand. Plus d’une centaine de personnes auraient été interpellées pour détention d’armes par destination. Le ministre a toutefois qualifié la journée de « maîtrisée », estimant que les scènes les plus graves du 17 octobre ne s’étaient pas reproduites avec la même intensité.

(L’une des affiches du rassemblement d’Halloween prévu pour le 31 octobre 2026)

La « Purge » d’Halloween et les violences : un vieux cauchemar des autorités

Le mot possède déjà une histoire française. En octobre 2018, un adolescent avait lancé sur Snapchat un appel à une « purge » visant notamment les forces de l’ordre le soir d’Halloween. Le message, présenté ensuite comme une mauvaise plaisanterie, avait été partagé massivement et avait conduit les autorités à renforcer leur dispositif. Plus d’une centaine de personnes avaient été interpellées pendant la nuit.

Le précédent est intéressant parce qu’il montre le mécanisme auquel les pouvoirs publics sont confrontés. Un message peut naître comme une provocation ou une blague, être repris par des milliers de comptes, puis devenir un mot d’ordre suffisamment connu pour attirer des personnes qui n’étaient pas liées à son auteur. La viralité ne prouve pas l’existence d’une organisation centrale, mais elle peut produire ses propres effets dans la rue.

Des millions de vues et des récits qui s’autoalimentent

NSI-ADIT a analysé des dizaines de milliers de publications liées aux journées d’octobre. Entre le 20 et le 22 octobre seulement, le sujet aurait généré 20 000 publications sur X et 16,9 millions de vues sur TikTok. Pour les dates des 24 et 31 octobre, 41 % des vues des vidéos étudiées sur TikTok portaient sur le dispositif sécuritaire, notamment l’armée, le RAID ou le GIGN. Autrement dit, la réponse de l’État devient elle-même un contenu spectaculaire qui nourrit l’attente de la prochaine confrontation.

Cette mécanique est particulièrement difficile à gérer. Un dispositif policier massif peut dissuader les violences, mais il peut aussi renforcer en ligne l’idée qu’un événement exceptionnel se prépare. Les vidéos des heurts précédents, parfois sorties de leur contexte ou remontées, entretiennent ensuite le sentiment d’une escalade permanente.

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Une inquiétude réelle, pas une prophétie

Le 31 octobre cumule donc plusieurs facteurs de risque : une mobilisation déjà installée, des précédents violents, une soirée d’Halloween traditionnellement agitée, des appels circulant sur les réseaux et un imaginaire de « purge » facilement appropriable. Cela justifie la vigilance des autorités. Cela ne permet pas pour autant d’annoncer à l’avance une nuit d’émeutes généralisées.

Le défi du gouvernement sera précisément d’éviter que la peur ne devienne elle-même un élément de mobilisation. Après le « gros plantage » du 17 octobre, selon les propres mots de Laurent Nuñez, Beauvau veut montrer qu’il contrôle la situation. Le 24 a été présenté comme la preuve que le durcissement fonctionne. Le 31 dira si cette reprise en main résiste à la combinaison la plus inflammable du mois : contestation sociale, réseaux sociaux et Halloween.

Reste cette expression, « la Purge », parfaite pour les algorithmes parce qu’elle transforme une journée de manifestation en bande-annonce de film catastrophe. Pour l’instant, c’est d’abord un récit. Samedi soir, la priorité des autorités sera précisément d’empêcher qu’il devienne une réalité.

