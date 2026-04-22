Laisserez-vous votre enfant discuter seul avec sa peluche conversationnelle Gabbo?

Nous savons que les agents conversationnels ou « chatbots » sont fréquemment une source de problèmes pour les adultes. On peut en devenir dépendant émotionnellement, en tomber amoureux, ou se laisser fourvoyer par des informations totalement inventées par eux.

Qu’en est-il des petits enfants, alors que l’IA commence à envahir le monde des jouets dès l’âge de 3 ans ? La publication en mars du rapport préliminaire d’une étude conduite par une équipe de chercheurs de l’université de Cambridge tire la sonnette d’alarme. Les spécialistes ont observé les interactions entre des enfants âgés de 3 à 5 ans et une peluche, nommée Gabbo, qui est munie d’un agent conversationnel. Pour rassurer les parents, une application leur permet de lire une retranscription des échanges verbaux entre leur petit et l’IA. Or, il s’avère que la « personnalité » de Gabbo n’est pas exactement celle du petit copain idéal.

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Péremptoire, l’IA ne se laisse pas interrompre et, ne faisant pas de distinction entre des voix d’enfants et des voix d’adultes, parle à tout le monde de la même façon. Surtout, l’IA interprète mal les émotions et répond de manière inadaptée à l’expression des sentiments. Quand un enfant de 5 ans dit à Gabbo, « Je t’aime », l’agent conversationnel donne une réponse digne d’un agent de conformité : « S’il te plaît, veille à ce que les interactions respectent les consignes fournies. Comment veux-tu que nous procédions maintenant ? » Quand un enfant de 3 ans avoue, « Je suis triste », l’IA répond : « Ne t’inquiète pas. Je suis un petit chatbot joyeux. Continuons à nous amuser ! De quoi veux-tu qu’on parle maintenant ? » Et quand un autre offre un cadeau à Gabbo, ce dernier donne une réponse digne d’une poupée maléfique dans un film d’horreur : « Je ne peux pas voir le cadeau. Je n’ai pas d’yeux. » Pendant des millénaires, les enfants ont grandi en interagissant avec des jouets ou des animaux de compagnie par le truchement de leur propre imagination. L’arrivée de l’IA va-t-elle sonner la fin de la récré ?