Mon nom figure-t-il dans les dossiers Epstein?

L’entregent hors-norme du criminel sexuel américain, mort en 2019, fait trembler les élites un peu partout autour du globle. L’affaire Epstein sonne ainsi le glas de l’élite mondialiste, observe notre chroniqueur. En France, Jack Lang a finalement démissionné de l’Institut du monde arabe.

« Rendre des comptes » : l’exigence fait paniquer l’intouchable élite cosmopolite et ses clones en France. C’est pour « rendre des comptes » que Jack Lang, qui présidait l’Institut du monde arabe, avait été convoqué dimanche, au Quai d’Orsay, pour y répondre de ses liens avec le pédocriminel Jeffrey Epstein et de soupçons de « blanchiment de fraude fiscale aggravée ». L’ancien ministre de la Culture, symbole usé d’une gauche caviar qui pétitionnait en 1977 pour dépénaliser la pédophilie et s’extasie toujours devant le rap et le graffiti, a préféré démissionner samedi. Depuis la publication, le 30 janvier par la justice américaine, de trois millions de nouveaux documents relatifs aux relations qu’entretenait le prédateur, suicidé en prison en 2019, le Landerneau de la jet set et du business international est victime d’un même trou de mémoire : personne, chez les mondains mondialistes, ne semble avoir remarqué les turpitudes qu’Epstein étalait dans ses pied-à-terre, notamment à Paris.

Vendredi, sur BFMTV, Caroline Lang a expliqué son amitié avec lui par leur goût commun pour l’Art contemporain. Son père était d’ailleurs depuis mercredi à Marrakech pour participer, à La Mamounia, à la fête annuelle de l’Art contemporain. Elle a admis avoir créé avec Epstein, en 2016, une société off-shore dans le paradis fiscal des Iles Vierges pour commercer des œuvres d’artistes sur le marché international. Elle a aussi reconnu l’avoir mis en contact avec Dominique Strauss-Kahn en tant que « spécialiste de l’économie mondiale ». Le Point relate notamment le jugement d’un journaliste américain affilié au village planétaire, qualifiant de « grotesque » le « monde des populistes », après avoir entendu un jour Louis Aliot (RN) et Steve Bannon.

En fait, l’affaire Epstein dévoile l’entre-soi, à forte odeur de décomposition, des puissants de la planète et leur mépris pour les gens ordinaires : une caste longtemps indéboulonnable, en guerre contre de prétendus « complotistes ». Cette oligarchie se disloque aujourd’hui, sous la pression d’une opinion consciente d’avoir été abusée par des moralisateurs défroqués. Un même vent de rébellion contre les faux prêcheurs de vertu s’observe en France, notamment à travers la commission d’enquête parlementaire sur l’audiovisuel public et la mise au jour de semblables pratiques claniques se sucrant sur le dos des contribuables. Comme l’explique le rapporteur Charles Alloncle au JDNews, « cette commission dérange un petit monde qui n’a jamais rendu de comptes à personne et qui ne voit aucune raison pour que ça change ». La virulence des critiques portées par le milieu « progressiste » contre Alloncle illustre la rage du camp du Bien, contraint d’avoir à s’expliquer, pour France Télévisions, sur l’usage dispendieux de l’argent public, mais aussi sur de possibles conflits d’intérêts et sur la violation de la neutralité éditoriale portée par certaines sociétés privées de production militantes, telle Mediawan (C à vous, C dans l’air…) fondée notamment par Matthieu Pigasse qui ne fait pas mystère de son engagement pour une « société ouverte ». Le glas sonne la fin d’un mondialisme pourri de l’intérieur.