Le tour du monde en Disney

Chaque semaine, Philippe Lacoche nous donne des nouvelles de Picardie…

Quel beau spectacle ! Un régal ! Deux heures de bonheur ! Grâce à la société Nuits d’artistes et sa sympathique et dynamique responsable, Armande Parra, j’ai pu assister, il y a peu, au Zénith, à Disney en Concert : autour du monde. Ma Sauvageonne n’était pas à mes côtés : elle devait terminer quelques toiles en vue d’une exposition imminente dans les locaux de la Société d’horticulture d’Amiens. Restée très enfant (souvent, je lui glisse au creux de l’oreille – qu’elle a toute petite comme un minuscule coquillage – qu’elle est « ma femme enfant » ; rien à voir avec les ultras féministes qui ont contracté la misandrie, cette peste du XXIe siècle), elle l’a regretté, et m’a demandé que je lui raconte par le menu, que je lui montre quelques photographies. (Je n’ai toujours pas su si elle préférait Cendrillon à Blanche-Neige ; l’important n’est-il pas que je reste son vieux prince charmant ?)

A lire aussi: Le chagrin et la pitié

Délicieux spectacle ? C’est peu de le dire. Il convie les spectateurs à un voyage à la fois visuel et musical, ce à travers l’univers de Walt Disney. On traverse les forêts gelées de La Reine des Neiges ; on baguenaude dans la chaude savane avec Le Roi Lion ; on contemple les rivières folles en compagnie de Pocahontas ; on se perd dans des contrées imaginaires avec Peter Pan, sans oublier Simba, Aladdin, Vaiana, etc. Sur scène, un orchestre symphonique de haute qualité, le Sinfonia Pop Orchestra, dirigé d’une baguette de maître par Jordan Gudefin. « Passionné par la musique de film, il considère ce genre comme un reflet du langage et de la vitalité de la création contemporaine », peut-on lire à son propos dans le dossier de presse. Cela se sent. Les mélodies s’envolent, les harmonies se perchent sur les branches de votre sensibilité, tandis que les meilleurs extraits des films sont projetés sur un écran géant haute définition. Et puis, il y a les artistes, chanteuses, chanteurs, danseuses, danseurs. Parmi eux, les voix françaises des œuvres disneyennes d’Emmylou Homs (Anna, La Reine des Neiges), Cerise Calixte (Vaïana), Charlotte Hervieux (Elsa, La Reine des Neiges), ainsi que les solistes Judith Derouin, Camille Mesnard, Dan Menasche, Sinan Bertrand, Nicolas Dorian, etc., sans oublier le maître de cérémonie Maxime Guény présent dans les tournées Disney en Concert depuis 2022. Deux heures de poésie, de merveilleux, de grand spectacle sans prétention aucune si ce n’est celui de se faire plaisir. Les applaudissements du public nombreux, familial et populaire, en étaient la preuve incontournable. En sortant du Zénith, il neigeait abondamment. Comme un air de Noël avant l’heure. Les yeux des enfants pétillaient de mille feux.

Sortie du Zénith Amiens Métropole. Photo : Philippe Lacoche.