Le calendrier de l’Avent de Monsieur Nostalgie

En ce quatrième dimanche précédant Noël, début de l’année liturgique pour certains ou frénésie consommatrice à l’approche des fêtes pour d’autres, Monsieur Nostalgie a choisi 24 livres récents ou anciens, des Dents de la mer à Villon, de Curtis à Bove, à déguster entre le 1er décembre et le soir du réveillon. Monsieur Nostalgie a extrait une phrase de chacun de ces livres qui devrait suffire à vous donner l’envie d’avoir envie…

1er décembre

« Le Béconnais aime discrètement sa ville. »

Bécon-Les-Bruyéres – Emmanuel Bove – éditions cent pages cosaques

2 décembre

« Il m’est arrivé de vouloir, délibérément, arracher quelques larmes aux lecteurs, ou plutôt aux lectrices. »

Une éducation d’écrivain -Jean-Louis Curtis – Flammarion

3 décembre

« Passer du 17ème arrondissement à Neuilly, c’était quitter quelque rigoureuse caserne de l’existence pour des jardins. »

Les rues de ma vie – Bernard Frank – Le Dilettante

4 décembre

« Quand je l’ai vu entre Tony Curtis et Bo Derek, j’ai flashé. »

La mouche qui se lavait les mains dans un verre d’eau– François Cérésa – éditions Glyphe

5 décembre

« Jean Dézert – autant par politesse que par simple distraction – ne refuse jamais les prospectus que lui tendent, sur le trottoir, des vieux messieurs déchus, prodigues et mal vêtus. »

L’horizon chimérique suivi de Les Dimanches de Jean Dézert et Contes – Jean de La Ville de Mirmont – Les Cahiers Rouges – Grasset

6 décembre

« Je la retrouvai vers minuit à l’Ibis Style hélas dans un grand état d’agitation. »

L’attachée de presse – Philippe B. Grimbert – Le Dilettante

7 décembre

« Jean d’Ormesson extirpa une jambe de son cabriolet Mercedes et posa le pied sur le trottoir. »

Le Prix Goncourt– Saint-Lorges – éditions du Rocher

8 décembre

« Pendant quatre siècles Villon a réussi à duper son monde. »

Le mystère François Villon – Poète-cambrioleur, vagabond et breton – Roger Faligot – éditions Goater

9 décembre

« Mais c’est évidemment la force comique du film qui rend le spectacle aussi irrésistible que jubilatoire. » (Le Fanfaron de Dino Risi)

Les 101 films qu’il faut avoir vus avant la fin du monde – Christian Authier – éditions Télémaque

10 décembre

« Personne ne semble rien savoir de cet assassinat. »

Mort d’un collabo 13 mai 1943 – Gilles Antonowicz – Litos Histoire

11 décembre

« Voilà deux jours que j’erre dans Séoul. »

Du Zanskar à Séoul – Serge Safran – Héliopoles Littérature

12 décembre

« À pied, dans Paris, la créature humaine paie pour tous les matadors zigouilleurs de bestiaux. » (Jacques Audiberti – 1er octobre 1953)

Arts – La culture de la provocation 1952-1966– Textes réunis et présentés par Henri Blondet – Tallandier

13 décembre

« Le vin de Paris est altérant : c’est le plus cher. »

Paris le jour, Paris la nuit – Tableau de Paris, le Nouveau Paris de Louis Sébastien Mercier / Les nuits de Paris de Restif de la Bretonne – Bouquins Robert Laffont

14 décembre

« Lire, relire Colette aujourd’hui, pourrait bien être un acte salutaire. » (Frédéric Maget)

Colette – Revue Europe -Septembre-Octobre 2025 numéro 1157-1158

15 décembre

« Sa nageoire dorsale surgit à l’air libre et sa queue battant creva le miroir lisse de la mer. »

Les dents de la mer – Peter Benchley – Livre de poche numéro 4765

16 décembre

« Neuf fois sur dix, Monsieur… La vanité mène le monde. » (Le rendez-vous de Senlis 1937)

Pièces roses – Jean Anouilh – éditions Balzac

17 décembre

« Je n’écris que sous la contrainte. »

Une adolescence en Gueldre – Jean-Claude Pirotte – La Table Ronde

18 décembre

« À Paris, il pleut chaque jour de nouveaux décrets, de nouvelles mesures restrictives. »

Les Juifs de Belleville – Benjamin Schlevin – Paris Perdu L’échappée

19 décembre

« Être un artiste vous isole des choses en général. »

Conversations avec Truman Capote – Lawrence Grobel – Arcades Gallimard

20 décembre

« Cette inconditionnelle fidélité aux chimères ou articles de foi de la gauche (mot simplificateur dont il me semble on usait alors moins aujourd’hui) se combinait d’ailleurs avec un anticommunisme sourcilleux. »

À défaut de génie – François Nourissier – Folio numéro 3577

21 décembre

« Pour les ouvrages d’imagination le travail est constant, presque sans interruption, soigneusement entouré de paresse (apparente). »

Notes pour servir à ma biographie – Valery Larbaud – éditions Claire Paulhan

22 décembre

« Qu’il s’agisse des êtres, des livres, des images, des objets, j’ai toujours misé sur la rencontre. »

L’insistant désir de voir s’élargir l’horizon – Annie Le Brun – L’échappée

23 décembre

« Chaque fois que je parle avec Cuba, c’est ensuite de trois à six mois de traitement psychiatrique intense et de psychanalyse. »

La vie intense – Zoé Valdés – éditions La Part Commune

24 décembre

« Parmi les instruments presque infinis qui sont l’œuvre de l’homme, le plus singulier est le livre. »

Textes retrouvés – Jorge Luis Borges – nrf Gallimard