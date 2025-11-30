Le calendrier de l’Avent de Monsieur Nostalgie

Boutique

La chronique du dimanche de Thomas Morales

Thomas Morales
En ce quatrième dimanche précédant Noël, début de l’année liturgique pour certains ou frénésie consommatrice à l’approche des fêtes pour d’autres, Monsieur Nostalgie a choisi 24 livres récents ou anciens, des Dents de la mer à Villon, de Curtis à Bove, à déguster entre le 1er décembre et le soir du réveillon. Monsieur Nostalgie a extrait une phrase de chacun de ces livres qui devrait suffire à vous donner l’envie d’avoir envie…

1er décembre

« Le Béconnais aime discrètement sa ville. »
Bécon-Les-Bruyéres – Emmanuel Bove – éditions cent pages cosaques

2 décembre

« Il m’est arrivé de vouloir, délibérément, arracher quelques larmes aux lecteurs, ou plutôt aux lectrices. »
Une éducation d’écrivain -Jean-Louis Curtis – Flammarion

3 décembre

« Passer du 17ème arrondissement à Neuilly, c’était quitter quelque rigoureuse caserne de l’existence pour des jardins. »
Les rues de ma vie – Bernard Frank – Le Dilettante

4 décembre

« Quand je l’ai vu entre Tony Curtis et Bo Derek, j’ai flashé. »
La mouche qui se lavait les mains dans un verre d’eau– François Cérésa – éditions Glyphe

La mouche qui se lavait les mains dans un verre d'eau

5 décembre

« Jean Dézert – autant par politesse que par simple distraction – ne refuse jamais les prospectus que lui tendent, sur le trottoir, des vieux messieurs déchus, prodigues et mal vêtus. »
L’horizon chimérique suivi de Les Dimanches de Jean Dézert et Contes – Jean de La Ville de Mirmont – Les Cahiers Rouges – Grasset

6 décembre

« Je la retrouvai vers minuit à l’Ibis Style hélas dans un grand état d’agitation. »
L’attachée de presse – Philippe B. Grimbert – Le Dilettante

7 décembre

« Jean d’Ormesson extirpa une jambe de son cabriolet Mercedes et posa le pied sur le trottoir. »
Le Prix Goncourt– Saint-Lorges – éditions du Rocher

8 décembre

« Pendant quatre siècles Villon a réussi à duper son monde. »
Le mystère François Villon – Poète-cambrioleur, vagabond et breton – Roger Faligot – éditions Goater

Le mystère François Villon: Poète-cambrioleur, vagabond et breton

9 décembre

« Mais c’est évidemment la force comique du film qui rend le spectacle aussi irrésistible que jubilatoire. » (Le Fanfaron de Dino Risi)
Les 101 films qu’il faut avoir vus avant la fin du monde – Christian Authier – éditions Télémaque

10 décembre

« Personne ne semble rien savoir de cet assassinat. »
Mort d’un collabo 13 mai 1943 – Gilles Antonowicz – Litos Histoire

11 décembre

« Voilà deux jours que j’erre dans Séoul. »
Du Zanskar à Séoul Serge Safran – Héliopoles Littérature

12 décembre

« À pied, dans Paris, la créature humaine paie pour tous les matadors zigouilleurs de bestiaux. » (Jacques Audiberti – 1er octobre 1953)
Arts – La culture de la provocation 1952-1966– Textes réunis et présentés par Henri Blondet – Tallandier

Arts: La culture de la provocation, 1952-1966

13 décembre

« Le vin de Paris est altérant : c’est le plus cher. »
Paris le jour, Paris la nuit – Tableau de Paris, le Nouveau Paris de Louis Sébastien Mercier / Les nuits de Paris de Restif de la Bretonne – Bouquins Robert Laffont

14 décembre

« Lire, relire Colette aujourd’hui, pourrait bien être un acte salutaire. » (Frédéric Maget)
Colette – Revue Europe -Septembre-Octobre 2025 numéro 1157-1158

15 décembre

« Sa nageoire dorsale surgit à l’air libre et sa queue battant creva le miroir lisse de la mer. »
Les dents de la mer Peter Benchley – Livre de poche numéro 4765

16 décembre

« Neuf fois sur dix, Monsieur… La vanité mène le monde. » (Le rendez-vous de Senlis 1937)
Pièces roses – Jean Anouilh – éditions Balzac

17 décembre

« Je n’écris que sous la contrainte. »
Une adolescence en Gueldre – Jean-Claude Pirotte – La Table Ronde

18 décembre

« À Paris, il pleut chaque jour de nouveaux décrets, de nouvelles mesures restrictives. »
Les Juifs de Belleville – Benjamin Schlevin – Paris Perdu L’échappée

19 décembre

« Être un artiste vous isole des choses en général. »
Conversations avec Truman Capote – Lawrence Grobel – Arcades Gallimard

20 décembre

« Cette inconditionnelle fidélité aux chimères ou articles de foi de la gauche (mot simplificateur dont il me semble on usait alors moins aujourd’hui) se combinait d’ailleurs avec un anticommunisme sourcilleux. »
À défaut de génie – François Nourissier – Folio numéro 3577

21 décembre

« Pour les ouvrages d’imagination le travail est constant, presque sans interruption, soigneusement entouré de paresse (apparente). »
Notes pour servir à ma biographie – Valery Larbaud – éditions Claire Paulhan

22 décembre

« Qu’il s’agisse des êtres, des livres, des images, des objets, j’ai toujours misé sur la rencontre. »
L’insistant désir de voir s’élargir l’horizon – Annie Le Brun – L’échappée

23 décembre

« Chaque fois que je parle avec Cuba, c’est ensuite de trois à six mois de traitement psychiatrique intense et de psychanalyse. »
La vie intense – Zoé Valdés – éditions La Part Commune

24 décembre

« Parmi les instruments presque infinis qui sont l’œuvre de l’homme, le plus singulier est le livre. »
Textes retrouvés – Jorge Luis Borges – nrf Gallimard



Thomas Morales
Journaliste et écrivain. Dernières publications : "Tendre est la province", (Équateurs), "Les Bouquinistes" (Héliopoles), et "Monsieur Nostalgie" (Héliopoles).

