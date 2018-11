Est-il bien raisonnable de laisser un cinéaste déraisonnable commenter chaque mois l’actualité en toute liberté ? Assurément non. Causeur a donc décidé de le faire.

On reproche souvent aux journalistes de ne s’intéresser qu’aux petites phrases pour-faire-du-buzz. Et si les politiques arrêtaient plutôt de dire des conneries ? Parce que là, je sature grave.

Inutile de revenir sur la mise en scène de la mélenchonesque perquisition ou sur le courage à géométrie variable de l’outre Jean-Luc – gonflée de son importance dès lors que gardes du corps et caméras garantissent sa sécurité et beaucoup moins guerrier lorsqu’il se retrouve à devoir assumer face au président ses accusations de xénophobie fièrement formulées quelques heures plus tôt.

Personnellement, je ne suis pas choqué par cette perquisition au service de l’enquête, qui doit être menée comme l’ont été celles visant monsieur Fillon ou madame Le Pen. En leur temps, les perquisitions opérées à leur encontre avaient réjoui l’insoumis en chef.

Ce qui me choque, c’est d’apprendre que Sophia Chikirou serait la compagne de JLM. Non pour des raisons morales. Que le