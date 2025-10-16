Doigt mouillé et doigt d’honneur

Des gestes plus ou moins républicains, plus ou moins démocratiques

Voilà que M. Mélenchon, décidément au mieux de sa forme, érige le doigt d’honneur en argument politique opposable aux journalistes qui auraient l’incroyable audace de ne pas se prosterner devant lui, qui se permettraient de trouver à redire sur ses inepties à répétition, qui oseraient ne pas apprécier les saillies insultantes, méprisantes dont, de plus en plus, il se plaît à émailler ses diatribes : « Vous ne savez pas, taisez-vous. Quand on est ce que vous êtes, on ne peut pas comprendre… » etc., etc.

C'était très tendu entre Jean-Luc Mélenchon et Benjamin Duhamel sur France Inter ce matin. Mais avez-vous vu ce doigt d'honneur ? pic.twitter.com/tOn2hmRxuC — jean-michel aphatie (@jmaphatie) October 13, 2025

Si j’étais résident de la République…

Et puis, il y a M. Lecornu qui, quant à lui, met en œuvre une forme nouvelle de politique, quelque chose qui doit être selon lui en parfaite cohérence avec la rupture promise, la politique au doigt mouillé. Sauf que – pardon pour la rupture – c’est ce que nous avons en France depuis l’avènement de sa majesté Macron premier. D’aucuns pensaient avoir élu un président de la République, ils se retrouvent avec une ombre, un pâle Résident de la République… Le pauvre en est réduit aux jeux de rôles afin de tenter de se persuader que le plan Trump pour Gaza est en fait le sien, se persuader aussi qu’il pèse tout de même un peu plus qu’une cacahuète dans le concert des nations. On lui souhaite malgré tout d’avoir encore une once d’autorité chez lui, les portes et fenêtres de son logis refermées, parce que c’est bien là le seul endroit où il peut se bercer de l’illusion d’en exercer une quelconque. Après tout, il n’est pas impossible, que animée d’une bienveillance quasi maternelle, Madame la première Dame veuille bien faire comme si… Qu’elle en soit félicitée.

A lire aussi, Ivan Rioufol: Quand la panique des «progressistes» menace la démocratie

Cela dit, nous ne nous sentons pas tenus, nous autres, à autant de mansuétude. Nous, Français, citoyens, électeurs, contribuables, qui sommes en droit d’interpréter la plupart des initiatives, des comportements de ce Résident comme à peu près autant de doigts d’honneurs qui nous sont adressés. Quand Donald Trump le charrie, quand il pointe son obsession puérile de jouer des coudes pour se retrouver en bonne place sur la photo, il lui met certes une claque, mais c’est surtout nous qui la recevons. Car ce Résident est devenu au fil du temps une humiliation pour la France, et donc pour nous, chacun d’entre nous. On pourrait ricaner, si ce n’était si triste.

Les deux font la paire

Et puis, il y a son prédécesseur, empêché de se représenter à la magistrature suprême pour cause de bilan calamiteux et d’incapacité avérée mais qui, tout content de lui, tout replet de contentement, tout rose d’auto-satisfaction, applaudit sur son banc de député à l’hallali de sa propre réforme, celle dont il était si fier quand il avait éventuellement encore une petite idée de ce que le sentiment de fierté peut être. En l’occurrence, magistral doigt d’honneur adressé à ses électeurs, sa majorité, sa ministre d’alors, Mme Touraine.

Bref, eux deux, le Résident et le Retoqué, font la paire.

A lire aussi, Didier Desrimais: Chronique d’un scandale politico-médiatique dont France Inter se serait bien passé

Et puis, dans ce registre du doigt d’honneur, il y a cette juge qui, nous dit-on, se situerait dans la mouvance du Syndicat de la Magistrature. Peut-être même y aurait-elle assumé des fonctions importantes. Oui, doigt d’honneur de la part de cette femme, mais, paradoxalement, contre ses propres convictions, contre les principes mêmes qu’elle et ses confrères de la paroisse précitée défendent bec et oncles depuis des lustres, depuis notamment 1985 où ledit syndicat prévoyait à terme l’abolition pure et simple des peines de prison, l’incarcération n’étant, selon sa doctrine, qu’une odieuse survivance des temps barbares où l’on pensait que punir avait encore du sens. Et pourtant, par le biais d’un jugement pour le moins sujet à interprétations, un ancien président de la République, ancien Chef de l’État, de notre État, va bel et bien s’y retrouver, en taule. Un président élu en son temps au suffrage universel par le peuple de France. Certes la légitimité électorale ne saurait impliquer l’impunité. Mais, il me semble qu’elle implique un certain sens de la mesure, ainsi que des égards. Si l’instance judiciaire ne souhaite pas les respecter, ces égards, pour la personne jugée, qu’elle se l’impose au moins pour la légitimité électorale incarnée. En d’autres termes, pour le citoyen, pour le corps électoral, bref pour le peuple de France. Tout simplement. Faire franchir les portes de la prison – et pour si peu – à un ancien président de notre République, c’est, qu’on le veuille ou non, un doigt d’honneur qu’on fait à la démocratie. Ni plus, ni moins.

Pour tout dire, entre doigt mouillé et doigts d’honneur cela fait beaucoup pour un seul et même pays, un seul et même peuple. Il paraît que nous adorons battre des records. Toutes sortes de records. Nous sommes donc en très bonne voie. C’est mon petit doigt mouillé qui me le dit. Alors…