Quand la panique des «progressistes» menace la démocratie

Macronie: l’agonie tranquille

Le délitement : un mot dont même Libération a empli sa une, ce week-end. Pour l’avoir employé en avril 2021 pour qualifier l’état du pays, d’anciens généraux avaient été jugés, par le pouvoir, coupables d’affoler l’opinion. Depuis, le pire a été atteint.

Sébastien Lecornu, Premier ministre démissionnaire-reconduit !

La France n’est plus dirigée. L’effondrement serait un terme plus juste. Tôt ce lundi, le chef de l’État s’est envolé pour l’Égypte, afin de feindre là-bas une utilité dans la libération, obtenue ce matin par Donald Trump, des derniers otages du Hamas. Sébastien Lecornu, Premier ministre démissionnaire-reconduit, a bricolé hier soir un gouvernement bis-Cornu, fait de brics et de brocs dilatoires. Pour sa part, le président des LR, Bruno Retailleau, découvre qu’il n’est pas suivi par six parlementaires de son groupe, attirés par le bloc central en dépit de son propre retrait.

Ce monde politique n’a qu’une préoccupation : éviter que les Français donnent leur avis sur la débandade. Mais quand un homme n’est pas cru il est cuit, aurait dit Pierre Dac. Plus les ombres s’agitent plus elles s’effacent. L’inutilité d’un système se démontre quand son immobilisme ne produit que des désordres. Or, dans sa rage à s’accrocher à ses postes, la macronie en perd la tête. Dimanche, Emmanuel Macron a de nouveau menacé la Russie de « payer le prix » de son « obstination guerrière », en attisant un affrontement qui lui permettrait l’union autour de son Moi-Moi-Moi. Philippe de Villiers le constate dans son nouveau livre Populicide (Fayard): « Le régime politique actuel de la France n’est plus une démocratie et encore moins un Etat de droit. La France (…) glisse vers la République policière, où les moyens de l’Etat ne servent plus (…) qu’à protéger le pouvoir lui-même contre sa propre population ». Ceux qui veulent faire taire les citoyens deviennent despotiques.

M. Retailleau doit clarifier la position de son parti

La colère irrationnelle que suscite, chez des LR, la perspective d’une victoire de Marine Le Pen et de ses alliés lors d’une prochaine législative, oblige ce parti à clarifier ses positions. Entendre Jean-François Copé (LR), hier à midi sur RTL, parler du RN comme d’un « danger absolu » et d’une « catastrophe » tient du registre pavlovien plus que de l’analyse rationnelle. Dans l’union des droites qui se précise, M. Retailleau va devoir dissiper plus clairement des ambiguïtés sur ses propres attirances. D’autant que cette hystérie contre le RN est d’abord commune aux « progressistes » qui voient leur monde s’effondrer.

La panthéonisation de Robert Badinter, jeudi soir, est d’ailleurs venue clore symboliquement l’hégémonisme d’un demi-siècle de sociale-démocratie. La panique est telle, dans cet univers idéologique qui se meurt, que la réforme des retraites, seule avancée du quinquennat, est prête à être remise en question par M. Lecornu pour amadouer les socialistes dans leur menace de censure immédiate.

La peur gagne les perdants. Elle laisse voir les intolérances de ces « démocrates » qui veulent faire taire les électeurs. Se pose dès à présent la question de leurs réactions en cas de victoire d’une droite souverainiste à l’élection présidentielle.

Le chantage aux troubles de rues pourrait être l’arme ultime de la gauche faillie.

