Cyril Hanouna: comprendre, contredire sans mépriser!

Cyril Hanouna, un blâme mal placé : à défaut de la forme, le fond d’une pensée exprimée commune à beaucoup de Français.

N’en déplaise à tous ceux qui n’aiment pas Cyril Hanouna parce qu’ils le jugent vulgaire et simpliste, je persiste à vouloir le défendre parce qu’il a du talent et que par exemple dans les émissions politiques dont il a eu la charge, il a été largement à la hauteur des journalistes spécialisés. Il nous a fait connaître au moins aussi bien qu’eux les personnalités invitées. Certes, c’était moins classique mais par certains côtés beaucoup plus enrichissant.

Je suis d’ailleurs toujours réservé quand des animateurs médiatiques très suivis pâtissent d’un opprobre moins parce qu’ils seraient médiocres qu’à cause de leur volonté d’intervenir dans une chasse gardée.

Cyril Hanouna s’est vu gravement reprocher, notamment par le garde des Sceaux sur France 5, les choix de ses sujets dans TPMP (Touche pas à mon poste!), hier sur Lola puis plus récemment sur la mort de Justine. Et d’avoir traité le sujet Lola sur un mode “moyenâgeux” en ignorant ce que l’État de droit avait apporté à la civilisation.

Je ne vois pas au nom de quoi Cyril Hanouna serait à blâmer. Articulant sa programmation sur l’actualité même la pire, il est conduit à proposer des débats dont, je l’admets, la nuance n’est pas le fort, ni la profondeur l’élément central. Mais une majorité de citoyens (même ceux dédaignant TPMP) est passionnée par ces tragédies criminelles qui projettent une lumière sombre sur certaines natures humaines.

Cyril Hanouna s’est fait vertement rabrouer pour avoir eu sur Lola «une réaction de père de famille». Il est allé jusqu’à dire que celle qui avait commis le viol et le meurtre ne devait pas être défendue et que peu importait son état mental. Une réaction brute, immédiate, instinctive, ne correspondant pas aux critères de l’humanisme élégant.

Cyril Hanouna était loin d’être désaccordé avec un sentiment populaire qui, même quand la Justice n’a pas été fautive, n’hésite plus à se faire justice soi-même: ce qui s’est déroulé à Roanne ultérieurement l’a démontré.

Ses propos à l’emporte-pièce ont exprimé en effet l’empathie d’un père et la colère d’un citoyen. Il est clair qu’il a eu doublement tort. D’abord parce que leur teneur est critiquable, ensuite parce que, sur TPMP, son influence est telle qu’il ne peut se permettre de proférer n’importe quoi qui offenserait la base de l’État de droit. Il convient en revanche de répudier tout mépris à l’égard de Cyril Hanouna. Je suis convaincu que s’il est tellement rétif et susceptible face à certaines mises en cause, c’est parce qu’il ne supporte pas le mépris dont les belles âmes l’accablent trop volontiers. Sans lui, il écouterait davantage ses contradicteurs.

Je ne serai jamais de ces belles âmes-là.

