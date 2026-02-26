🎙️Podcast: Trump, l’heure de vérité

Avec Nicolas Conquer et Jeremy Stubbs.

Mardi 24 février, Donald Trump a prononcé son Discours sur l’état de l’Union au Capitole. Cette intervention programmée arrive à un tournant décisif de sa présidence car, sa côte de popularité étant en berne, il doit convaincre les électeurs qu’il est focalisé sur les problèmes – tous d’ordre économique – qui les inquiètent le plus. Et il doit le faire avant le début de la campagne des élections législatives – qui auront lieu en novembre – pour que son parti ait le plus de chances de finir avec une majorité dans les deux Chambres du Congrès.

Nicolas Conquer, Franco-américain, ancien porte parole des Républicains Américains en France, fondateur du think tank transatlantique Western Arc, et auteur de Vers un Trump français ? publié par Fayard, nous parle des défis auxquels Trump fait face. Nous abordons trois reproches qui sont actuellement adressés au président américain:

Il ne fait pas assez pour l’économie américaine. En ce moment, les indicateurs – inflation, croissance, chômage, déficit commercial, investissement entrant – sont mélangés, certains plus positifs, d’autres plus négatifs. Donald Trump arrivera-t-il à relancer le moteur économique, comme il l’avait promis au cours de sa campagne électorale en 2024? Il faudra un certain temps pour que les mesures qu’il a déjà prises aient un effet.

Sa politique commerciale fondée sur les tarifs, qui faisaient partie aussi de sa stratégie géopolitique, vient de subir un revers majeur avec la décision récente de la Cour suprême. Cette dernière a jugé que l'usage du mécanisme auquel il a eu recours pour imposer la plupart de ces tarifs n'était pas conforme à la loi. Pourtant, d'autres mécanismes restent à sa disposition. Trump a réagi vigoureusement en imposant un tarif général selon un pouvoir exécutif qui lui permet de le faire pendant 150 jours avant de demander l'approbation du Congrès. Un autre mécanisme lui donne le droit d'appliquer d'autres tarifs après une enquête sur les pratiques commerciales de tel ou tel pays exportateur. Dans l'immédiat, les autorité américaines seront-elles obligées de rembourser les milliards de dollars perçus en droits de douane? Trump a toujours le pouvoir exécutif d'imposer un embargo général sur les importations en provenance d'un autre pays. Va-t-il menacer de le faire pour contraindre d'autres Etats à courber l'échine? Est-il désormais affaibli face à Pékin? il doit rendre visite à Xi Jinping en avril pour négocier de nouvelles relations commerciales et stratégiques avec la Chine.

Trump est trop focalisé sur les questions internationales aux dépens des affaires internes et au risque d'entraîner les Etats-Unis dans une nouvelle guerre. Quelles peuvent être ses intentions vis-à-vis de l'Iran? Peut-il exercer suffisamment d'influence au Moyen Orient pour stabiliser la situation sans déclencher une intervention militaire de grande envergure? Arrivera-t-il à re-galvaniser et à élargir les Accords d'Abraham? Plus proche des Etats-Unis, quelles sont ses intentions à l'égard de Cuba?