Iran: face aux mollahs, la France se débine

Alors que le régime des mollahs pourrait vaciller, des figures politiques françaises de premier plan n’ont pas de mots assez durs contre l’État juif et s’enferment dans des postures. Par peur de déplaire à la «rue arabe»? Notre chroniqueur se désole de cette prédominance du «terrorisme intellectuel anti-Israël».

Où sont passées les précieuses ridicules ? En France, ces rebelles du show-biz se filmaient solennellement, en 2022, en train de se couper une mèche de leurs cheveux, symbole de leur soutien aux courageuses iraniennes refusant le voile islamique. Mais aujourd’hui, alors que la tyrannie des mollahs sexistes est à deux doigts de sombrer sous les coups d’Israël, ces féministes de salon de coiffure se gardent d’encourager le peuple oppressé à reprendre sa liberté. Une rhinocérite a gagné les guerrières mondaines.

Pensée molle et pensée mollah

Avec bien d’autres prétendus indignés, elles font la moue sur les méthodes de Benyamin Nétanyahou. Quand Clémentine Autain (extrême gauche) accuse Israël d’être « une menace pour le monde », jetant aux orties ses combats contre l’oppression machiste, l’extrême droite met les sous-titres en dénonçant le poids du « lobby » et en insultant ceux qui soutiennent l’État hébreu dans sa résistance à l’islamisme. Votre serviteur en fait, sur X, l’expérience depuis quelques jours : le terrorisme intellectuel anti-Israël qui s’y exprime est souvent porté, paradoxalement, par ceux qui dénonçaient naguère les discours obligés sur le Covid. En réalité, l’antisémitisme suinte dans les reproches portés à l’État paria, coupable de vouloir se protéger par la force d’un totalitarisme monstrueux. La pensée molle est devenue la pensée mollah . Rien n’est plus convenu que d’injurier le Premier ministre israélien dans des termes employés par le régime des ayatollahs dingos qui rêvent depuis 1979 d’éliminer « l’entité sioniste génocidaire ».

Emmanuel Macron, ombre tremblante, participe à la cabale. Sa faiblesse face à l’ennemi commun qu’est l’islam conquérant confirme son incapacité à mesurer les enjeux d’une histoire qui s’écrit en accéléré. Dans la guerre qui oppose la démocratie juive à la dictature apocalyptique, David est en train de vaincre Goliath.

Macron pas sourd aux remontrances de la « rue arabe »

Or le chef de l’État se mélenchonise à vue d’œil sous la pression de la rue arabe en France, de son antisionisme présumé et de son poids électoral grandissant. Au Salon du Bourget, qui n’est pas le salon de la dentelle, Israël a été priée lundi par la France de bâcher ses cinq stands au prétexte qu’ils exposaient des armes offensives. Les indésirables ont écrit en gros, en guise d’explication (et en anglais) : « Désolé. Nos héros sont en train de défendre le monde ».

En fait, Macron fait tout pour accréditer l’idée paresseuse que Nétanyahou en fait trop, dans une fuite en avant répondant à ses intérêts personnels. Alors que le président attise les feux en Ukraine face à la Russie, il réclame, pour l’Iran, de la « retenue », un « cessez-le-feu » et un maintien de la mollarchie. Il explique : « Tous ceux qui croient qu’en frappant avec des bombes depuis l’extérieur on sauve un pays malgré lui-même et contre lui-même, se sont toujours trompés ». Les exemples de l’Irak ou de la Libye lui donnent raison. Mais l’Allemagne nazie et son allié japonais, convertis à la démocratie après des défaites militaires, disent l’inverse. Le peuple iranien semble majoritairement prêt à le démontrer.

Donald Trump a écrit mardi sur son réseau social Truth Social : « Emmanuel se trompe toujours ». Bien vu.