Violences sexistes et sexuelles: pas d’amalgame!

Selon le député et président du Parti socialiste belge Paul Magnette, « tous les hommes contribuent à entretenir des comportements dont le viol est la forme extrème». Réagissant à l’affaire Pélicot dans Le Monde, cet infatigable défenseur de nos amies les femmes appelle à «épurer notre corpus de règles, notre langage et nos modes de pensée des biais de notre culture patriarcale»... Une compatriote lui répond.

DR.

Monsieur l’ex-Ministre-Président et ex-Bourgmestre, pas encore tout à fait remis du double échec du PS en Belgique, vous tartinez dans le quotidien Le Monde , empoignant la tragédie de Gisèle Pélicot pour nous faire part de votre féminisme de salon. Seulement voilà, Paul Magnette, on s’en fiche de vos états d’âme de quinquagénaire en pleine crise existentielle ! Quoique vous en disiez, votre parti s’est « fracassé » sur la vague bleue à tous les niveaux de pouvoir. Et comme vos prédécesseurs de gauche, vous instrumentalisez les victimes et leurs souffrances pour racoler comme dans un bar. Qui sait, peut-être l’une ou l’autre électrice soucieuse de « déconstruire la virilité toxique » vous accordera-t-elle ses suffrages aux prochaines élections ?

Dédaignant votre habituel « Padamalgam ! », vous affirmez donc que tous les hommes sont des violeurs en puissance. Eh bien non, cent fois non ! Certes, il existe des hommes éduqués au suprémacisme mâle et des cultures qui réifient les femmes, mais ce n’est pas, ou pas encore, la norme sous nos cieux. Il y a des hommes, et il y en a même beaucoup, qui se régalent du jeu subtil et délicat de la séduction. Toutes les forteresses ne tombent pas forcément sous les coups de bélier ; il en existe qui abaissent spontanément le pont-levis et savourent le chevalier courtois pénétrant les douves. Ca dépend surtout du conquérant.

A lire aussi: L’antisémitisme en Belgique à son plus haut niveau

Peu nous chaut votre égalitarisme ménager ou institutionnel. L’égalité ! La vertueuse ambition des revanchards ! Mais on s’en fout que vous passiez l’aspirateur ! On ne veut pas être votre égal et moins encore votre semblable. On ne veut pas d’un législateur qui impose la mixité dans toutes les institutions – excepté celle du mariage ! – et qui contrôle nos foyers pour savoir qui fait la vaisselle. Non, on veut simplement vivre et travailler comme des femmes, à notre rythme et selon notre humeur. On veut sortir en ville seule, sans chaperon et sans que des barbares nous tombent dessus. On veut baguenauder en mini-jupe et talons aiguille sans essuyer le regard courroucé de femmes voilées ou menaçant des barbus. On veut les abuseurs, les détraqués, les violeurs, les polygames et les pédophiles en tôle, sans que la mansuétude de votre magistrature les relâche dans le circuit pour un oui ou pour un non.

Mais n’est-ce pas votre bonne ville de Charleroi, où le PS est aux manettes depuis les années 70, qui est devenue un coupe-gorge où il ne fait pas bon être une femme, et moins encore une jeune fille ? N’est-ce pas votre parti qui propulse aux plus hautes fonctions des issus de la diversité qui sont peut-être des chances électorales mais rarement des chances pour les femmes ?

A lire aussi: Quand le vote communautaire commence à se retourner contre les partis traditionnels à Bruxelles

Il ne vous restera bientôt plus que la solution de votre acolyte, socialiste depuis le biberon et bourgmestre de Molenbeek, Catherine Moureaux ; afin de préserver les femmes de sa charmante commune, elle se propose de créer des maisons de quartier réservées aux filles . En français, cela s’appelle un gynécée.

Est-ce de cette façon que le Parti socialiste que vous présidez défendra dorénavant la condition féminine qui semble vous tenir tant à cœur dans les pages du Monde ?

Le socialisme n’est pas l’allié des femmes. Il leur a longtemps refusé le droit de vote et se refuse aujourd’hui à assurer leur sécurité. Votre posture de mâle en questionnement, taraudé par un étrange remord au vu des turpitudes d’inconnus en Avignon, peine à masquer votre coupable désinvolture face à ce qui est le premier droit des femmes : vivre libre, en toute sécurité.