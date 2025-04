Les Nouveaux féminicides

Après le Beaujolais nouveau et les Nouveaux Philosophes, il y a désormais de Nouveaux Féminicides, argumente notre chroniqueur. On a importé en France les « crimes d’honneur » perpétrés dans des sociétés musulmanes archaïques. L’affaire Chahinez Daoud, qui vient d’être jugée, n’est pas isolée.

Vendredi 28 mars, Mounir Boutaa, qui avait immolé son épouse Chahinez Daoud par le feu, a été condamné par la Cour d’assises de la Gironde à la perpétuité, assortie d’une peine de sûreté de 22 ans. C’est bien le moins que l’on pouvait faire.

Reste que ce procès n’a pas dit toute la vérité sur cette affaire.

Etienne Campion, dans le dernier numéro de Marianne , pose d’emblée une question qui n’est en rien incongrue : « De quoi est morte Chahine Daoud ? » Et il ajoute immédiatement : « De quoi est morte Aurélie Langelin, rouée de coups par son mari Karim Belkacem ? » Les deux affaires sont jugées en même temps, les médias (aussi bien Le Parisien que Libé ou Le Monde) ont souligné la responsabilité de l’Etat — car ni la police ni la justice n’ont bien pris au sérieux les plaintes des deux femmes, avant que l’irréparable se produise.

Et si l’essentiel était passé sous silence ?

« Ces failles, analyse Etienne Campion, ne sauraient nous dispenser de poser une question fondamentale : pourquoi les féminicides augmentent-ils ? Pourquoi cette gêne à nommer ce qu’ils révèlent de plus glaçant : l’importation révoltante, sur notre sol, des « crimes d’honneur » ? » Et de rappeler comment un certain Samire Lymani, il y a quelques années, coula Aurélie Vaquier dans une dalle de béton pour des raisons similaires, ou comment Mourad brûla vive Shaïna Hansy — elle avait quinze ans, mais il l’avait jugée « impure », quoi que cela veuille dire pour ces meurtriers incrustés dans un Moyen-Âge immobile…

Les organisations féministes, qui à l’occasion de la Journée de la femme ont placardé partout dans nos villes des statistiques morbides affolantes, et qui ont d’ailleurs manifesté toute la semaine devant le tribunal de Bordeaux où était jugée l’affaire, ne se soucient guère d’épingler les particularismes ethniques de ces meurtres. Au nom, sans doute, de l’intersectionnalité des luttes, de la volonté de ne pas stigmatiser, de ne pas faire le jeu de l’extrême-droite, bla-bla-bla. Ni elles, ni Libé, ni Le Monde — etc.

Clara Lainé, sur France.tv.info, rappelle « l’altération du discernement » évoqué par les psychiatres. Un élément retenu par la Cour, mais qui n’a valu à l’assassin aucune réduction de peine, les jurys populaires sont souverains, et c’est heureux. Car à chercher des excuses aux criminels, on finira par condamner les djihadistes à des peines de principe — tout comme certains violeurs, rarement épinglés par les Chiennes de garde, ont été « excusés » dans la mesure où les mœurs occidentales entraient en conflit avec leur culture… Tu portes un short ou une jupe trop courte, tu passes à la casserole — et au besoin, je mettrai la casserole sur le feu.

Là est le point de rupture. Il n’y a en Occident qu’une culture — la nôtre. C’est même le principe initial du marxisme — mais qui, dans les partis de gauche, a lu Marx, sinon pour le trahir ? Vous pensez, un Blanc cisgenre, et juif de surcroît, ce n’est pas le pain blanc de LFI…

Il n’y a qu’une culture, il n’y a qu’une justice — la nôtre. Un immigré ne transporte pas son code judiciaire inhumain et arriéré à la semelle de ses babouches. Il s’adapte, il envoie sa progéniture à l’Ecole de la république, il n’interdit pas à sa femme de sortir tête nue, il ne refuse pas de serrer la main de ses collègues sous prétexte qu’elles seraient « impures », il n’impose pas le ramadan à ses voisins ni aux copains de classe de ses enfants. Il se coule dans la culture de son pays d’accueil, qui le lui rendra bien.

S’il veut vivre selon des traditions assassines, il peut repartir au Pakistan, en Arabie Saoudite, en Afghanistan — le monde ne manque pas, malheureusement, de pays qui ont conservé leur religion sous leur forme originelle et barbare.

