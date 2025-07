L’ère de la calomnie

Le président d’Avocats sans frontières accuse Le Monde, l’AFP et France Inter de plaider en faveur du Hamas

Qui aurait pu croire qu’un jour le Hamas tiendrait la plume de journalistes devenus ses auxiliaires ? J’affirme que ce moment est survenu.

Il y a d’abord Le Monde, dont la spécialité est d’aller recueillir les accusations de l’extrême gauche israélienne, qui n’a rien à envier aux autres extrêmes gauches mondiales. Alors que depuis près de deux ans, chaque jour, le quotidien vespéral publie les états d’âme, parfois honorables, de pacifistes israéliens s’étalant au long des pages, je mets au défi le journal à la dérive sans fin, de montrer une fois, rien qu’une fois, les états d’âme d’un Palestinien après le Grand Pogrom.

C’est dans le creux de cette différence immorale de traitement que gîte l’impossibilité d’un règlement.

J’affirme surtout que l’AFP, devenue une sorte de Pravda capitaliste, a décidé de considérer les affirmations propagandistes de l’organisation terroriste islamiste comme dignes de foi, et qu’elle les reprend sans la moindre précaution. Dans le même temps, elle néglige délibérément de publier les commentaires ou démentis d’une armée d’un État démocratique agressé.

Pour entrer plus avant dans les détails, peu après le 7-Octobre, l’AFP – suivie par Le Monde et quelques autres médias – a fait le choix plus que discutable de publier les bilans victimaires de la « Défense civile » de Gaza ou du « ministère de la Santé » du même territoire. Mais je dois ajouter que ces médias eurent l’honnêteté professionnelle et morale minimale de préciser que ces organisations précitées aux noms humanitaires ronflants… étaient dirigées par le Hamas, ce que tout le monde savait au demeurant.

Seulement, sauf à être crédule, on pouvait imaginer que des informations livrées par une organisation pogromiste qui joue à qui perd-son-enfant-gagne tout en protégeant ses tueurs sous les écoles, ne se caractériseraient pas par une priorité donnée à la vérité. Qu’importe, telle fut l’habitude observée.

Mais il y a pire à présent. Car j’affirme solennellement que depuis plus d’un an, l’AFP, Le Monde, France Inter, France Info et consorts délivrent à chaque heure, et sans précautions, les accusations et bilans mensongers de la « Défense civile », sans publier les démentis de l’armée israélienne, mais SURTOUT en cachant désormais que le Hamas se cache en réalité derrière. On comprend bien que ce mensonge par omission dissimule à peine le désir de renforcer la crédibilité d’une organisation qui, sinon, en serait totalement dénuée.

Derrière le mensonge se cachent d’encore plus tristes réalités.

La première est que nombre de journalistes ne sont plus que des militants, qui accordent plus d’importance à leur combat idéologique qu’à leur devoir professionnel de publier la réalité factuelle.

La seconde est leur détestation pathologique d’Israël.