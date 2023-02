La croisière s’abuse

La nouvelle réforme de l’immigration et le droit à la morale

Nous sommes en 2023 après Jésus-Christ. Astérix, Obélix et Panoramix sont en grande vadrouille dans L’Empire du milieu. Toute la Gaule est occupée. Toute ? Non ! Car un village peuplé d’irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l’envahisseur. Réfractaires, ils luttent. « Comme le chrétien se prépare à la mort, le moderne se prépare à la retraite » (Muray). La vie n’est pas facile pour les souchiens encerclés par L’Empire du bien, entourés de légions Roms, Numides, Scythes, Woke (Sandrine Abalesbonum, Annie Nobélium-Martyrium, Dany Babaoforum), leurs sections spéciales de censure et « sensitivity readers ». Pour sauver le « vivre ensemble », César Machronix, Elisabeth BornX et Gérard DarManix, gallo-romains, veulent transformer le village en Domaine des dieux, l’ouvrir à la galaxie Gloubi-globale. Au nord, le monde d’après c’est le monde d’avant. Odin, Thor, Freyja, les Scandinaves, ont changé de paradigme. Adieu Goudurix, l’irénisme, Love boat (La Croisière s’amuse), Pacific Princess : la fermeture migratoire est d’actualité.

Qu’on se le dise au fond des ports…

Trop, c’est trop ! N’ayez pas peur ! Dans les clapotements furieux des polémiques et marais, tout le monde pagaie, s’en donne à cœur joie. Babel et Sébastien et les copains d’abord. Chacun son radeau de La Méduse, son Bateau ivre, Exodus, Titanic, Petit baigneur, Pourquoi-Pas... Le gouvernement encalminé nous enthymène en bateau avec un nouveau projet de loi immigration, flexidur. La 22ème réforme depuis 1986… toutes, généreuses, humaines, maîtrisées et fermes, en même temps. Comme la retraite, l’immigration est une chance pour la France. Plus on s’angoisse, plus on réforme, moins ça va mieux.

-Gentil avec les gentils en réduisant les délais de traitement des demandes d’asile.

-Méchant avec les méchants. Moins de 5 % des obligations de quitter le territoire sont exécutées. Le projet veut réduire de 12 à 4 le nombre des recours ouverts aux expulsables. La peur va changer de camp !

-Start-up nation : Régularisation des sans-papiers dans les métiers « en tension » ; cartes de séjour « talent-professions médicales et de pharmacie ». À venir, le « Kit Navigo spécial repenti » (avec bracelet électronique, du Voltairène et un paquet de fraises Tagada) pour ramener au bercail les lionceaux du Califat ; un « sauf-conduit fiscal » pour attirer Arsène Lupin, les tirailleurs décoloniaux et indigènes de la rente mémorielle (en asile politique à Hollywood), sans oublier les soudeurs polonais de réacteurs nucléaires, les Hedge funds de moutarde et les tireurs de penalty. France is back !

-Au commencement était le verbe. L’intégration passe par la langue. Flaubert, Rousseau, Camus et Céline sont au programme des demandeurs d’asile résilients : « C’était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d’Hamilcar… Me voici donc seul sur la terre… Aujourd’hui, maman est morte.… Tout cela est si lent, si lourd, si triste… ».

Le projet de loi, les rodomontades, indignations et J’accuse d’opérette ne changeront strictement rien au bazar ambiant et chaos à venir. Nous recueillons les malheureux, les passe-murailles, en nous voilant la face sur les centaines de milliers de refoulés du droit d’asile. Avec un peu de patience ou après un regroupement familial, les clandestins sont régularisés. Cornélien ? Non, insoluble et en réalité, peu importe. Aujourd’hui, on n’a plus le droit… La Convention de Genève de 1951 est dévoyée. Gendarme de Saint-Tropez du Bosphore, Recep Erdoğan rackette l’Europe prise en tenaille par les opinions. Ses frontières sont poreuses, l’immigration maîtrisée et choisie est une chimère, les caisses sont vides, le recrutement de milliers de douaniers n’est pas pour demain, La ruée vers l’Europe (Stephen Smith) c’est maintenant.

Quelques propositions pour résoudre la crise migratoire

Les Justes: Yes we can!

Assez de mesquineries comptables ! Deux sauvetages quotidiens dans la Manche, au large de Benghazi, c’est dérisoire. Il faut élargir l’Europe aux nouveaux minarets : du cap nord à la Terre Adélie, de Brest à Vancouver, en passant par Vladivostok. Il faut construire un grand pont au-dessus du détroit de Gibraltar et un tunnel au-dessous. Il faut un plan martial… euh, non, Marshall, un Grenelle européen du sauvetage des réfugiés, une flotte de 500 Fairy boats, nouveaux Liberty ships avec blocs opératoires, salle de jeux, cours d’éducation civique, séminaires de dé-radicalisation et déconstruction patriarco-masculiniste.

Pour favoriser la culture du sauvetage et le sauvetage de la Culture, les traversées seront agrémentées par de savantes conférencières. À bord du Shéhérazade, au large des Baléares, Christiane Taubira contera la tragédie des Républicains espagnols, Bernanos, La France et les radeaux. Bronzette et nudisme solidaires sur la terrasse de la villa Malaparte à Capri. Virginie Despentes con.vi.era les figures de Pénélope-Camille-Bardot, victimes du mépris des porcs.vers narcissiques. Après l’escale de Port Saïd, au cap Sounion, à Ramla Bay, Ariane Mnouchkine chantera l’aède, Ulysse et les sirènes, la charge mentale de Calypso et Nausicaa. Fin de la croisière à Corps-fou avec un apéro-débat sur le mouvement Mythe-too, Gaïa, Ouranos, Sissi, Ariane et Solal. Let my pipoles go !

We can do more !

Distribution de doudounes et cartes IGN du parc de la Vanoise aux réfugiés arrivant à Menton. Construction d’une via ferrata clandestine pour rejoindre Chambon-sur-Lignon. Inauguration d’une liaison Radeaux libres « Île de la Cité-Île de Sein », afin de fluidifier la fraternité et les voies sur berges. L’ASSEC, en partenariat avec le musée des confluences et Sea Watch, lance un « Master de Commerce International du Sauvetage en mer ». Pour les intellectuels, une chaire engagée au Collège de France : « Migration, origines et trajectoires progressistes : du Potemkine sur la Mer rouge, au paddle éco-responsable sur lac de Tibériade ».

Les populistes crispés et sectaires : No we cannot!

Pour protéger la côte méditerranéenne, largage de mines dérivantes au large de Saint-Mandrier et réactivation de la batterie haute des Mèdes permettant de bombarder Le Camp des Saints. Porquerolles, port de l’angoisse. O tempora, o moresques…

L’intelligence artificielle et ChatGPT sont rocardiens et formels : « Non, il n’est pas possible d’accueillir toute la misère du monde (…) Il est cependant important de soutenir les efforts de solidarité et de coopération internationaux qui visent à améliorer les conditions de vie pour les personnes les plus vulnérables ». … Libé, Le Monde, le Vatican, Wall Street, Sciences Po, l’Unesco, Docteur Justice et Le Club des Cinq sont d’accord avec ChatGPT et vice versa. Science sans confiance et la richesse des notions… C’est quoi un soutien ? Quels efforts ? Quelle solidarité ? Qui est vulnérable ?

We are the world. We are the children…

