Trois filles se lâchent

Le romancier Julien Aime (né en 1983, il est notamment l’auteur de Les chats ont neuf vies, moi j’en aurai deux, et d’autres livres qui ont connu un vif succès) ne manque pas d’aplomb : dans son dernier roman, Le jeu du bonheur a commencé comme ça, il se met dans la peau de trois femmes. Et pas n’importe quelles femmes : de beaux tempéraments, de sacrées espiègles, indépendantes, libres et audacieuses. Elles se prénomment Sarah, Marie et Karine. Pour fêter le divorce de la première, les deux autres l’entraînent au Pays basque, à Bayonne, au même endroit où, vingt ans plus tôt, elles ont arrosé leur baccalauréat. Tout ça pourrait sembler banal, sauf que nos trois filles décident de s’adonner à un jeu : ne rien retenir, ne dire aux gens que la vérité, rien que la vérité, même si celle-ci peut blesser. En un mot : elles seront elles-mêmes quoi qu’il en coûtera. « Ça passe ou ça casse… » Elles ne réfrèneront rien, aucune idée, aucune pulsion, aucun désir. Elles diront ce qu’elles pensent à leur mari, leur amant, leurs voisins, leur famille, leur patron… Ça va chauffer !

« Pas un utérus sur pattes ! »

Et nos trois adolescentes-quadragénaires font ce qu’elles ont prévu. Ce n’est pas triste. Ainsi, elles appliquent cette citation de Gisèle Halimi: « Soyez égoïstes ! Ce mot vous surprend ? Tant pis. Les femmes ont trop souvent le sentiment que leur bien-être doit passer après celui des autres, les parents, les enfants, les compagnons. Pensez enfin à vous. Devenez prioritaires. »

Elles se révoltent, luttent contre le patriarcat et ses conséquences. Karine fait référence à une autre citation de Gisèle Halimi : « Un homme se définit, existe, se réalise par son travail, par sa création, par l’insertion qu’il a dans le monde social. Une femme, elle, ne se définit que par l’homme qu’elle a épousé et les enfants qu’elle a eus. » Ce à quoi, elle répond : « Je ne suis pas un utérus sur pattes. Je tiens trop à mes grasses mat’ le week-end. Et je veux pouvoir sortir, voyager quand je veux, sur un coup de tête, quand ça me chante. »

Sarah ne se remet pas de la rupture avec son mari Alexandre. D’autant que son fils Gabriel, cinq ans, ressemble à son père comme deux larmes de fiel : « Je ne suis pas une mère, je suis une photocopieuse. J’ai enfanté la copie conforme d’un enfoiré de première. L’enfer ! »

Marie, la narratrice, en a assez d’être la bonniche du foyer ; elle le fait savoir à Guillaume, son époux qui ne comprend pas, s’étonne. Dans son emploi, il en va de même. Son patron, Philippe, ne cesse de l’humilier, de la charger de tâches insurmontables. Elle l’interpelle quand celui-ci s’est trompé au cours d’une importante réunion où se trouvent des décideurs tout aussi importants. D’abord, il nie. Puis finit par reconnaître son erreur. Marie a rompu le silence ; elle a refusé d’être une potiche. Une belle victoire ! Le féminisme concret comme on l’aime.

Ce livre, très ancré dans la société actuelle, fait sourire, fait rire, mais il fait surtout réfléchir. En cela, il est réussi.

Le jeu du bonheur a commencé comme ça, Julien Aime ; Eyrolles ; 390 pages.