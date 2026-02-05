🎙️ Etats-Unis: résistance civique ou insurrection?

Avec Gerald Olivier et Jeremy Stubbs.

Avec Gerald Olivier, grand spécialiste de la vie politique et sociale aux Etats-Unis, nous revenons sur les événements récents liés aux opérations de l’ICE (United States Immigration and Customs Enforcement) dans les différents états, surtout celui du Minnesota.

Le service ICE a une mission clairement définie, dont une partie consiste à rechercher, arrêter et à expulser des immigrés clandestins, mission qu’il exécute sur tout le territoire américain depuis sa création par Georges W. Bush en 2003. C’est sous Barak Obama qu’il a expulsé le plus d’illégaux. La première victoire du second mandat de Donald Trump a été de fermer la frontière sud avec le Mexique, réduisant ainsi à presque néant le flux de migrants qui avait atteint des niveaux records sous son prédécesseur, Joe Biden. Cette fermeture a permis aux agents de l’ICE et à leurs collègues de la United States Border Patrol (Patrouille frontalière des Etats-Unis), placés tous sous l’égide du Département de la Sécurité intérieure, de se focaliser sur l’expulsion de clandestins dans les états non-frontaliers du pays.

Les difficultés particulières entourant l’exécution de cette mission à Minneapolis proviennent du fait que le maire démocrate a fait de la capitale du Minnesota une « ville sanctuaire », c’est-à-dire un espace où les forces de l’ordre locales refusent presque toute coopération avec les agences fédérales luttant contre l’immigration légale. Aucun soutien n’est apporté aux agents fédéraux, ni dans l’identification d’immigrés clandestins criminels détenus dans les prisons, ni dans le maintien de l’ordre entourant les opérations de recherche de clandestins sur la voie publique ou dans les entreprises.

Cette difficulté est exacerbée par un deuxième facteur, à savoir les activités d’obstruction par des groupes militants très organisés visant à entraver les opérations fédérales au nom, non seulement de la défense de les immigrés, mais aussi de la résistance au gouvernement « fasciste » de Donald Trump. C’est dans ce contexte que la mort tragique de deux de ces activistes, Renee Good et Alex Pretti, a provoqué une crise aiguë pour le président américain, dont l’action pour maîtriser l’immigration constituait sa première et, jusqu’à présent, sa plus grande réussite aux yeux du public américain.

Envoyé à Minneapolis, le « border czar » (« tsar des frontières ») de Donald Trump, Tom Homan, a pu négocier avec le maire qui a finalement donner son accord pour que les forces de l’ordre locales coopèrent avec les agents de l’ICE dans le repérage des illégaux détenus dans les prisons.