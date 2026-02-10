Atlanti’Causeur: ni pour, ni contre, bien au contraire !

Élisabeth Lévy (Causeur) et Jean-Sébastien Ferjou (Atlantico) débattent de l’actualité de la semaine. Une discussion toujours franche, jamais froide, parfois féroce. Sans langue de bois ni sujets tabou, ces deux-là ne sont pas toujours d’accord et ne se l’envoient pas dire !
Au menu de l’émission: l’affaire Epstein, le mouvement « no kids », Melania Trump, l’interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans, le rétablissement de l’esclavage en Afghanistan.
Pour retrouver en intégralité le nouveau podcast d’Atlanti’Causeur : cliquez ICI
